Jair desde el Campo: el agricultor que con su cámara y canoa muestran al mundo la belleza del Chocó

En medio de la selva, el canto de las aves y los majestuosos ríos del departamento del Chocó nació un influencer que cada día se hace más viral en las redes sociales por mostrarle al mundo la belleza de la zona rural del municipio de Tadó.

Se trata de Jesús Jair Mosquera, de 27 años, más conocido como ‘Jair desde el Campo’, un joven que decidió cultivar , cosechar y trabajar muy duro para comprarse un celular con el que cautiva a miles de seguidores en Facebook con su cotidianidad.

Jair Jesús Mosquera, influencer chocoano Foto: Suministrada a Blu Radio

El proyecto de Jair nació finalizando el 2021, no obstante, con el paso de los días ha logrado que muchas más personas lo conozcan y poco a poco ha construido una comunidad que ya suma más de 7.800 personas.

Con unas botas pantaneras, una canoa que hizo con sus propias manos y la fuerza del campesino, el joven decidió emprender en el mundo de las redes sociales para darle visibilidad al trabajo de los agricultores.

A punta de machete se abre campo por la selva que atraviesa por los ríos para cultivar guama, chontaduro, plátano, guineo, piña, caimo, entre muchos otros productos.

Entre sus más constantes viajes se encuentra los que hace por el río Tadocito, en el corregimiento de El Tapón, una zona muy poco conocida, pero llena de una riqueza natural envidiable para el mundo entero.

“Cuando dejé de estudiar estuve varios días sin hacer nada y un día decidí irme a trabajar en el campo porque no quería quedarme haciendo parte de ese grupo de jóvenes que ni estudian ni trabajan”, precisó Jesús Jair.

“Trabajar el campo no es fácil por todas las dificultades que a diario uno tiene, pero todos los días me levanto con las ganas de hacer las cosas bien y sacar este proyecto adelante. Es mejor que la familia, amigos y toda la gente que lo distingue a uno lo recuerden por sus buenas acciones y no por las malas decisiones que en algún momento se tomaron. Agradezco a Dios porque siempre me mantiene firme”, puntualizó el influencer chocoano.

Jair también se dedica a la pesca y ha mostrado sus dotes culinarios con algunos videos en los que muestra cómo se prepara un bocachico, o el guineo con queso, o simplemente los fiambres que lleva para sus jornadas.

“Tengan la plena certeza que siempre que hago un video o una foto lo hago pensando en ustedes, muchísimas gracias a todos, los invito a estar pendiente porque se vienen más videos los cuales estoy iniciando a preparar. Bendiciones para todos, porque gracias a ustedes esta familia está creciendo”, insistió Jair.

Actualmente Jair también cuenta con 60.000 seguidores en TikTok, red social donde ya tiene varios videos que superaron el millón de visitas. Espera poder continuar con su emprendimiento y darle a conocer al mundo su natal Tadó.

