Joven colombiano revela cuánto se gana trabajando en Australia: cifra sorprende

Un joven colombiano, conocido en TikTok como ‘@elgingerboy’, compartió con sus seguidores cómoha sido su experiencia trabajando en la Terminal Internacional de Cruceros de Brisbane (BICT), en Australia.

A través de sus videos, contó cuánto gana trabajando allá y cómo varía su salario dependiendo del día y el turno. Resulta que los fines de semana le pagan mejor, entre 49 y 64 dólares australianos por hora (entre 137.000 y 178.000 pesos colombianos).

Su trabajo consiste básicamente en organizar y clasificar el equipaje de los pasajeros que van a abordar los cruceros. Lo que hace es acomodar las maletas para que luego otros compañeros las lleven hasta las cabinas de cada viajero.

El joven, que se llama Luar Ardila, explicó que su labor está dividida en seis partes. Primero, les dice a los turistas que no pueden llevar líquidos en las maletas y les recuerda tener listos los documentos. Después, con su equipo, llevan las maletas a la banda transportadora. En el tercer paso, otros empleados acomodan el equipaje para que pase por los rayos X.

Este mismo proceso aplica tanto para las maletas que entran como para las que salen, ya que es una empresa contratada por la línea de cruceros la que se encarga de toda la logística.

Cuánto le pagan por trabajar en Australia Sobre el sueldo, Luar mencionó que varía bastante. De lunes a viernes, gana entre 33 y 34 dólares la hora (unos 94.000 pesos). El sábado, por ser fin de semana, le pagan unos 39 dólares (alrededor de 109.000 pesos). Y el domingo, gracias al recargo del 50 %, puede ganar hasta 49 dólares la hora.

En días festivos, el pago se duplica, y le pagan hasta 64 dólares por hora (más de 178.000 pesos colombianos).

Aunque pueda parecer un trabajo pesado, él dice que es bastante sencillo y que lo mejor es el ambiente. En sus ratos libres conversa con sus compañeros, quienes incluso le han dado buenos consejos para evitar dolores en la espalda y las manos.

Una de las cosas que no le gusta es que la terminal queda bastante lejos del centro de la ciudad, y si no tienes carro, llegar puede ser complicado porque no hay buses ni trenes que te lleven hasta allá. Algo que le sorprendió fue descubrir que casi el 70 % de los trabajadores allí también son colombianos.

Sobre las jornadas laborales, Luar comparó cómo es trabajar en Australia frente a Colombia. En Australia, lo normal es trabajar entre 36 y 39 horas a la semana.

¿Qué necesita un colombiano para ir a Australia?

