El consumo de cigarrillos electrónicos y más conocidos como vapeadores es cada vez más usual entre la población mundial, sin embargo hay varios estudios que demuestran que resultan ser perjudiciales para la salud

En los últimos días se hizo viral el impresionante testimonio de una joven que contó las complicaciones de salud que tuvo, según narra, por cuenta del consumo de vapeadores.

A través de su cuenta de Twitter, la joven identificada como Nicole, narró cómo cada vez su salud se fue complicando más por cuenta de un enfisema subcutáneo en las vías respiratorias, que según asegura se produce por cuenta del consumo de cigarrillos electrónicos o un golpe fuerte en el cuello, cosa que ella aclara que no le pasó.

Creo que aquí haré más punch que en Instagram así que les voy a contar por que de verdad quiero enseñar la MIERDA que es el cigarro electrónico y el enorme daño que te puede causar. Hace una semana me hospitalizaron por un enfisema subcutáneo en las vías respiratorias (es tener - pic.twitter.com/3sypGrjckd — Nicole (@NicoleElliot2) November 5, 2022

Al finalizar su relato a través de la red social, la joven hace un llamado a sus seguidores para que investiguen y dejen el consumo de vapeadores.

“Son de esas cosas que dices weeey no me va a pasar a mi, weeey yo no fumo tanto, YO TAMPOCO FUMABA TANTO!! Y en dos días valí maisss, por favor gente, si lo pueden dejar ya DÉJENLO!! Hasta el cigarro es mucho mejor, pero neta estas madres ni sabemos de que están hechas –“, señaló.

Estuve dos días esperando a ver si la fuga se me cerraba solita, y gracias a Dios llegué súper a tiempo al hospital, pero en un segundo ese aire te puede obstruir el cerebro o el corazón y bye bye. Se los juro yo tampoco creí que me pudiera pasar esto por el vape - — Nicole (@NicoleElliot2) November 5, 2022

Hay que recordar, que de acuerdo con el Ministerio de Salud, la Liga Colombiana contra el Cáncer y la Sociedad Colombiana de Medicina Familiar, los vapeadores y cigarrillos electrónicos no son inofensivos para la salud ni permiten dejar de fumar; por el contrario, generan mayor dependencia a la nicotina.

