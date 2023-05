Joven se dio cuenta de que su novio le era infiel gracias a unos AirPods

Por medio de las redes sociales muchas personas deciden contar anécdotas que les suceden en el diario vivir, algunas son cómicas y otras tristes. Pero en esta ocasión, una peruana, identificada en TikTok como @kioshiozawa, compartió la historia de una de sus amigas, en la que descubrió que su novio le era infiel gracias a unos AirPods.

Pues la joven aseguró que ella no tenía ni idea de que se podía ver la ubicación de las personas por medio de los AirPods, fue su mejor amiga la que le contó sobre esta opción. Además, contó que los auriculares estaban conectados a su celular y al de su expareja, ya que siempre que iban al gimnasio los compartían.

“Yo me enteré de esa opción dos semanas antes de descubrirlo y cada nada entraba para mirar qué estaba haciendo y no era nada raro (...) Un viernes que él salía pronto me invitó a almorzar, pero yo le dije que no podía porque estaba trabajando. Él salía a la 1:00 de la tarde y ya eran las 5:00 y pensé “qué raro”. Yo le digo, ¿dónde estás?, y él me dice que está con su padre en casa", contó Evelyn en el video, pues ya había mirado su ubicación y aparecía en un hotel, por lo que decidió seguir preguntando.

"Es la última vez que te lo pregunto, ¿estás seguro que estás ahí?", le insistió la joven y luego le hizo captura a la ubicación de los AirPods en las que se veía el nombre del hotel y se lo envió a su expareja y le pidió que le enviará la ubicación, pero él apagó su teléfono.

“Él jura que lo seguía por el celular, pero él no sabía que yo lo estaba siguiendo era por los audífonos y él siempre los lleva a todos lados”, comentó la joven que días después se fue a pasar su “tusa” en Europa.

