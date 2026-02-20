En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva EPS
Expríncipe Andrés
Salario mínimo
Nuevo pasaporte

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Juan Valdez abre su tienda más grande a nivel mundial y está en Bogotá: ofrece una experiencia única

Juan Valdez abre su tienda más grande a nivel mundial y está en Bogotá: ofrece una experiencia única

El pasado viernes 19 de febrero Juan Valdez inauguró su tienda más grande en Colombia y la primera flagship store a nivel mundial que ofrece una experiencia única para los que los vistantes.

nueva tienda de juan valdez.
Nueva tienda de Juan Valdez en Bogotá, es la más grande de Colombia.
Fotos: Freepik, Blu Radio, Juan Valdez.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad