Juan Valdez abre su tienda más grande a nivel mundial y está en Bogotá: ofrece una experiencia única

Una de las tiendas más reconocidas en Colombia es Juan Valdez, no solo por su emblemática bebida, sino por representar a los agricultores del país que día a día se dedican a cultivar y recolectar cada grano para elaborar uno de los cafés más reconocidos del mundo.

La empresa cuenta con aproximadamente 370 a 376 tiendas operando en todo el territorio nacional: no obstante, el pasado viernes 19 de febrero, inauguró su tienda más grande en Colombia y la primera flagship store a nivel mundial.

Un espacio pensado para ofrecer una experiencia de inmersión en la cultura del café que incluye bebidas hechas con granos premium, tradicionalmente destinados a la exportación.



¿Qué ofrece la nueva tienda de Juan Valdez?

De acuerdo con la marca, esta tienda va a tener la posibilidad de ofrecer los mejores cafés del mundo. “Normalmente los cafés de especialidad, los cafés de mayor valor se exportan, ahora en Colombia podemos tomar los mejores cafés del mundo", indicó el gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC), Germán Bahamón, durante la inauguración del nuevo establecimiento que lleva el nombre de ‘Juan Valdez 1959’, situada en el Parque de la 93, unas de las principales zonas de ocio de la capital colombiana.

Interior de la nueva tienda de Juan Valdez. Fotos: Juan Valdez.

El nombre fue escogido por el año en que se creó la marca de los cafeteros colombianos, representada por el campesino de bigote grueso que está siempre acompañado de una mula en la que lleva sus bultos de café y que con el tiempo se convirtió en un símbolo del país.



La tienda cuenta con tres pisos y planea ser un lugar para vivir el café desde una mirada sensorial, gastronómica y cultural. “Invita a recorrer el universo del café desde su origen hasta sus expresiones más sofisticadas, en un entorno donde la arquitectura y la narrativa se entrelazan para construir una experiencia en la que el legado y el origen se transforman en un ritual”.

En cuanto al diseño, es un ambiente cálido, sofisticado y atemporal, en coherencia con los principios de sostenibilidad. El espacio incorpora soluciones de eficiencia energética, uso de materiales sostenibles y prácticas como el aprovechamiento de la luz natural y el trabajo con artesanos y proveedores locales.



Una experiencia multisensorial

Camila Escobar, CEO de Juan Valdez, comentó que este flagship es un homenaje a la historia de Colombia y a los que hacen posible que el mundo conozca el sabor de la marca. “Queremos que cada persona que cruce sus puertas viva el café desde su origen; que lo experimente a través de sus aromas, de los perfiles de tueste, de las preparaciones diseñadas para resaltar sus cualidades y de cada taza que celebra nuestro legado”.

Por lo anterior, la tienda se divide en tres plantas donde las personas podrán experimentar lo siguiente:



Origen

En la primera planta el visitante puede escoger cualquiera de los diferentes tipos de café producidos en el país y cuenta con una enorme tostadora y con baristas para enseñar todo el proceso de transformación del grano hasta convertirse en bebida.

Oficio

El segundo piso, representa el oficio y el trabajo hecho a mano, allí los visitantes encontrarán una propuesta gastronómica de autor con platos a la minuta que reinterpretan la cocina colombiana, inspirada en los productos y sabores de las diferentes regiones cafeteras del país.



Ritual

La última planta celebra la alegría y hospitalidad de la cultura cafetera. Además, se realizarán catas, talleres de barismo y se tendrán experiencias inmersivas con maestros cafeteros.

De igual forma, la tienda ofrece merchandising exclusivo, métodos de preparación, cafés especiales y orígenes de todos los departamentos del país, expresados en distintas tostiones, variedades y perfiles sensoriales. Para el lanzamiento, se destaca una selección de microlotes de especialidad provenientes de Tolima, Antioquia, Cauca y Huila

"Le vamos a enseñar a los consumidores a que cambien los hábitos de consumo, a que exploren otros perfiles sensoriales en taza y tengan esa posibilidad de seguir regalando lo mejor que tiene Colombia, que es el café", añadió Bahamón.

Nueva tienda de Juan Valdez en Bogotá. Fotos: Blu Radio, Juan Valdez.