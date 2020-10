La historia del chileno abusado que inspiró posición del papa frente a uniones homosexuales

Juan Carlos Cruz, chileno víctima de abuso sexual y cuyas revelaciones fueron clave en el cambio de postura del papa Francisco sobre la unión de parejas gay, habló en Mañanas BLU sobre su caso

Fui víctima de abuso sexual por ocho años de un cura, a los 14 o 15 años. Me considero una persona medianamente inteligente, soy ejecutivo de una multinacional. Es muy difícil perdonarse eso. Además, soy gay, soy homosexual.

“El cardenal Errázurri en Chile hace ocho o nueve años dijo: ‘yo no creo que Juan Carlos Cruz sea víctima porque como es gay le gustaba’. Entonces, cuando llega el encuentro con el papa y le cuento esto, en abril de 2018, yo le dijo llorando: ‘Santo Padre, decirle esto es como sacarme el corazón’”, añadió.

Cruz dijo que tras hablar con el papa Francisco, este le dijo: “Dios te hizo así, Dios te hizo gay. El papa te quiere así, la Iglesia te quiere así y tú quiérete a ti mismo”.

El ejecutivo, que estuvo en el lanzamiento del documental sobre el jerarca católico, alabó las virtudes de Francisco. El chileno habló sobre la lucha contra un grupo en el clero que defendía a un sacerdote que abusó de muchos niños. También describió la forma en que, a pesar de las denuncias, el tema no avanzaba y el Vaticano sostenía a un obispo que servía de soporte al acusado.

“En ese momento el papa lo defendía, pero Francisco fue a Chile y se dio cuenta que debía hacerse una investigación. Fue entonces cuando pidió perdón en una carta al mundo y me invitó a estar 10 días en Santa Marta, en su casa, y contarle todo”, narró.

“Ahí nació esta relación, en la que hablamos muy seguido. Ha sido un hombre que me ha sacado adelante. Yo soy ejecutivo de una multinacional, he hecho mi vida y todo, pero en el tema de los abusos me he convertido en un activista, hablando en contra de ellos”, añadió Cruz.

Según Cruz, Francisco es un hombre respetable y espera que dure mucho tiempo para beneficio de los creyentes.

“He visto en el papa un hombre al que quiero mucho, al que respeto mucho, que ha hecho más que cualquiera”, complementó.

“A mí el papa Francisco me da mucha confianza. Ojalá tuviera 50 años para que nos dure mucho más”

Escuche la emotiva entrevista a Juan Carlos Cruz en entrevista con Mañanas BLU: