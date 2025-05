La tendencia viral para verse más 'varonil' que podría ser muy peligrosa

Una nueva tendencia viral ha comenzado a llamar la atención de profesionales de la salud visual: hombres que, motivados por estándares estéticospromovidos en plataformas como TikTok, deciden afeitarse o cortarse las pestañas para verse "más varoniles".

La moda parte de una creencia cultural más que científica: la idea de que las pestañas largas se asocian con la feminidad. Pero más allá del debate sobre los roles de género, los médicos llaman a comprender el verdadero papel que juegan las pestañas en la protección del ojo humano. Oftalmólogos han señalado que estos pequeños pelos cumplen funciones fundamentales como evitar que partículas de polvo, residuos y microorganismos ingresen al ojo, actuando como una primera línea de defensa frente al entorno.

Además de ser un escudo contra agentes externos, las pestañas también protegen la película lagrimal que recubre el ojo. Al reducir la cantidad de aire que entra en contacto con la superficie ocular, ayudan a mantener la humedad y evitar la sequedad. También filtran la luz solar directa: diversos estudios han demostrado que pueden bloquear hasta el 24% de losrayos ultravioleta, lo que las convierte en un filtro natural adicional frente a la radiación.

Pero los riesgos no terminan ahí. Uno de los aspectos más peligrosos de esta práctica es el uso de herramientas afiladas cerca de una zona tan sensible. Un simple error de cálculo con una cuchilla, una afeitadora eléctrica o unas tijeras puede provocar desde una herida en el párpado hasta daños graves en la córnea. Y si el instrumento no ha sido debidamente desinfectado, se abre la posibilidad de infecciones bacterianas, como la blefaritis, una inflamación del párpado que puede causar dolor, enrojecimiento y pérdida temporal de pestañas.

“Es una práctica innecesaria y peligrosa. El ojo es un órgano muy expuesto, y cualquier alteración en sus mecanismos de protección puede tener consecuencias importantes”, advierten los expertos. A esto se suma el hecho de que muchas personas que siguen esta tendencia lo hacen sin conocer los posibles efectos secundarios ni consultar previamente con un profesional de la salud.

No obstante, hay una noticia alentadora para quienes ya han caído en la moda: las pestañas sí vuelven a crecer. Por lo general, el proceso de regeneración tarda entre tres y cuatro meses, y en la mayoría de los casos no se pierde ni la densidad ni la apariencia original. Sin embargo, si se produce daño en los folículos pilosos, el crecimiento podría verse afectado de manera irreversible.

En tiempos en que las redes sociales impulsan retos y tendencias que se viralizan sin medir consecuencias, los especialistas llaman a reflexionar sobre los estándares de belleza y la necesidad de cuidar nuestro cuerpo, especialmente cuando se trata de órganos tan delicados como los ojos.