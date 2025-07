La última publicación de la actriz hallada muerta tras nueve meses desaparecida

La actriz y modelo pakistaní Humaira Asghar, una figura destacada del cine y la televisión de su país, fue hallada muerta en su apartamento ubicado en un exclusivo barrio residencial de Karachi, tras haber estado desaparecida por más de nueve meses.

El hallazgo se produjo el pasado 8 de julio, cuando las autoridades acudieron a su vivienda para ejecutar una orden de desalojo por falta de pago del arriendo. Al ingresar al inmueble, los funcionarios encontraron el cuerpo de la actriz en avanzado estado de descomposición. Las imágenes del procedimiento, que fueron grabadas y difundidas en redes sociales, causaron gran impacto.

Humaira Asghar tenía 42 años y no había sido vista desde finales de 2024. Aunque no está claro si sus familiares o allegados reportaron oficialmente su desaparición, las autoridades han señalado que la mujer habría fallecido hace aproximadamente nueve meses. Hasta el momento, las causas de su muerte no han sido determinadas, aunque las primeras hipótesis apuntan a un posible infarto, accidente doméstico o incluso que se se habría quitado la vida. No se encontraron indicios de violencia ni señales de homicidio.



La última publicación de Humaira Asghar

Uno de los elementos que más ha llamado la atención del caso es la última publicación que la actriz realizó en sus redes sociales. El 30 de septiembre de 2024, Humaira compartió en su cuenta oficial de Instagram una serie de imágenes de una sesión fotográfica en la que posaba como modelo para una campaña publicitaria de distintas marcas de ropa y accesorios. En el mensaje que acompañó las fotos escribió: “Lo clásico nunca puede pasar de moda”

La publicación, que hoy se llena de mensajes de despedida y tristeza, contrasta con el silencio que siguió durante los meses posteriores, en los que, aparentemente, nadie notó su ausencia.