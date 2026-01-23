Las marcas que más les cuesta pronunciar a los colombianos: LinkedIn encabeza la lista

Publicidad
En un mundo hiperconectado, las marcas no son solo logotipos; son parte fundamental de nuestra narrativa cotidiana. Desde la ropa que vestimos hasta las plataformas donde buscamos empleo, el consumo está mediado por nombres extranjeros. Sin embargo, la omnipresencia de estas insignias no garantiza que sepamos nombrarlas correctamente. Un reciente informe de la plataforma de aprendizaje de idiomas Preply pone de manifiesto este fenómeno, analizando cuáles son las firmas que más dificultades fonéticas representan para los habitantes de Colombia.
El estudio se basó en el análisis exhaustivo de un año de búsquedas en Google, rastreando consultas bajo la estructura “cómo pronunciar [marca]”. Tras evaluar el volumen de búsquedas de 675 marcas internacionales, los resultados arrojaron que en Colombia se registran más de 77.200 consultas anuales relacionadas exclusivamente con dudas de pronunciación.
A diferencia de la tendencia global, donde Google suele ocupar el primer puesto de confusión, en Colombia la red social profesional LinkedIn se corona como la más difícil de pronunciar. Con 7.920 búsquedas anuales, los colombianos recurren masivamente a internet para entender que la forma correcta es "Link-tin".
Este interés particular coincide con el auge del networking digital en el país. Al ser una herramienta esencial para la búsqueda de empleo y la construcción de marca personal, el temor a decir mal el nombre de la plataforma en un entorno profesional parece ser un motor clave para estas búsquedas.
A continuación, se detallan las firmas que encabezan el listado nacional:
|Posición
|Marca
|Búsquedas anuales (Colombia)
|Pronunciación correcta
|1
|7.920
|Link-tin
|2
|Airbnb
|5.400
|Air-bee-en-bee
|3
|4.680
|Goo-guhl
|4
|Louis Vuitton
|2.520
|Lwee Vwee-ton
|5
|Tommy Hilfiger
|1.680
|Tom-ee Hill-fig-er
Cuando se amplía el foco hacia todos los países de habla hispana, la jerarquía cambia ligeramente. A nivel mundial, el buscador más famoso, Google, recupera el primer lugar con 55.800 búsquedas anuales, evidenciando que incluso los servicios más básicos pueden generar dudas fonéticas.
La industria del lujo también ocupa un espacio significativo en este ranking global. Firmas como Yves Saint Laurent y Versace demuestran que la combinación de fonética francesa e italiana sigue siendo un obstáculo para el hablante nativo de español.
|Posición
|Marca
|Búsquedas anuales (Global Hispano)
|Pronunciación correcta
|1
|55.800
|Goo-guhl
|2
|Airbnb
|39.480
|Air-bee-en-bee
|3
|31.560
|Link-tin
|4
|Yves Saint Laurent
|23.880
|Eve San Loh-rahn
|5
|Louis Vuitton
|23.160
|Lwee Vwee-ton
|6
|Tommy Hilfiger
|1.860
|Tom-ee Hill-fig-er
|7
|COACH
|16.200
|Kohch
|8
|Apple
|14.640
|Ap-uhl
|9
|Nike
|13.080
|Nai-kee
|10
|Versace
|12.840
|Ver-sah-cheh
La barrera no es solo la falta de conocimiento, sino la estructura misma de nuestra lengua materna. Según el portavoz de idiomas de Preply: “Los nombres de marca están pensados para ser globales, pero a la hora de pronunciarlos, las reglas de cada idioma se interponen. En español nos cuestan especialmente las letras mudas, los sonidos nasales del francés y las correspondencias entre ortografía y fonética del inglés. Estos resultados muestran cómo incluso las compañías más reconocidas pueden sonar muy distintas según el país”.