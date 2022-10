Lo logré, se puede: con lágrimas y emotivo mensaje, madre de Egan Bernal contó que venció el cáncer

Flor Marina Gómez, la madre del ciclista Egan Bernal, dio a conocer el pasado 11 de mayo que fue diagnosticada con cáncer de mama. Desde entonces se sometió a duras situaciones como las quimioterapias para poder vencer la enfermedad.

A lo largo del proceso, Flor ha contado todos los detalles de esta batalla y ha compartido con varios seguidores momentos importantes como cuando tuvo que raparse totalmente el cabello.

Publicidad

Tras varios meses de tratamiento, Gómez anunció que finalmente venció la enfermedad y visiblemente emocionada, con lágrimas de alegría les contó a sus seguidores la gran noticia.

La madre del ciclista colombiano compartió un post en su cuenta de Instagram en la que agradeció a la clínica en la que estuvo, a las personas que le ayudaron y a todos los que estuvieron involucrados en su proceso.

“Hoy solo tengo agradecimiento con Dios y con todas las personas que estuvieron ahí apoyándome, a cada uno de esos mensajitos qué me motivaban a seguir adelante. El Cáncer no distingue clase social, sexo o edad. En mi caso me lo detectaron a tiempo y eso me salvó la vida.

Hoy quiero llevar ese mensaje de conciencia a cuidarnos,a practicar el autoexamen . Y a las personas que ya están diagnosticadas decirles que siempre hay que luchar, qué si se puede. La medicina, las ganas de vivir, el acompañamiento y amor de la familia son vitales para llevar este duro proceso. Pero con FE todo es posible”, fueron las palabras con las que acompañó el post.

Publicidad

La publicación ya cuenta con más de 4.000 ‘Me Gusta’ y cientos de comentarios en los que le dieron fortaleza y le demostraron afecto y admiración.

Publicidad

Por su parte, Egan Bernal, en su cuenta de Twitter, ya había publicado imágenes donde apareció con su familia y con un letrero en una camioneta. "Hoy, mi última quimio". Feliz por este anuncio, Egan también agradeció por la empatía de la gente en Bogotá, quienes le pitaron al ver el letrero.

Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca lo que no se le debe olvidar al presidente Petro tras la reapertura dela frontera con Venezuela: