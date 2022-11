“Lo primero que hago al levantarme y último al acostarme”, la dependencia de jóvenes a vapeadores

Los vapeadores, unos dispositivos pequeños, prácticos y que vienen de diferentes colores y motivos, que cumplen la función de calentar un líquido, que contiene dentro del cartucho nicotina, aromas y otros productos químicos, se han normalizado en los últimos años.

Este producto, que fue inicialmente comercializado para las personas que buscaban dejar de fumar el cigarrillo tradicional, se ha convertido en una moda. Aunque aún en Colombia no se tienen cifras al respecto, son cientos los jóvenes en el país que lo usan habitual, regular o permanentemente.

Este fin de semana se conoció un caso a través de redes sociales en el que una joven comentó que por usar con mucha frecuencia este tipo de vapeadores electrónicos fue hospitalizada al tener un enfisema subcutáneo en las vías respiratorias. Aseguró que no podía respirar correctamente por lo que se le formaron burbujas de aire entre las capas de su piel. La joven llegó afortunadamente a tiempo al hospital y hoy se encuentra estable, pero su caso pudo ser peor.

“Se los juro, yo tampoco creí que me pudiera pasar esto por el vape. Por favor gente, si lo pueden dejar, ya déjenlo”, contó Nicole en sus redes sociales.

Creo que aquí haré más punch que en Instagram así que les voy a contar por que de verdad quiero enseñar la MIERDA que es el cigarro electrónico y el enorme daño que te puede causar. Hace una semana me hospitalizaron por un enfisema subcutáneo en las vías respiratorias (es tener - pic.twitter.com/3sypGrjckd — Nicole (@NicoleElliot2) November 5, 2022

A pesar de los múltiples llamados, tanto los de Nicole como los de los expertos, son cientos los jóvenes que siguen usando estos vapeadores en sus ratos libres, en fiestas, bares, restaurantes, parques y cualquier espacio sin importar si es al aire libre o no.

Valentina Ceballos también comentó a través de sus redes sociales la dependencia que tiene a esos dispositivos.

“Literalmente esto es lo primero que hago al levantarme y lo último que hago antes de acostarme. Es tanta mi dependencia que si lo boto en una fiesta puteo a todo el mundo hasta que me aparezca. Es tanta mi dependencia que si se me acaba a los cinco minutos tengo que buscar otro. Es tanta mi dependencia que, si tengo 40.000 pesos en una semana, me los gasto en esto y prefiero no comer. Es tanto el nivel de esta cosa que el cigarrillo normal es mucho mejor”, contó en un video.

Y es que ante este uso indiscriminado que vienen haciendo los jóvenes en el país, los expertos aseguran que ciertamente estos productos ocasionan daño, generan adicción y deben ser comercializados como cigarrillos electrónicos y no como vapeadores.

“Está comprobado que ocasionan un daño enorme a la salud de niñas, niños, adolescentes y adultos que los utilizan, ocasionando aumento de las infecciones respiratorias, neumonía, daño de las piezas dentales, afectación del estado de ánimo por la alta concentración de nicotina y efectos a más largo plazo como enfermedad cardiovascular, incluso ya hay estudios que hablan de cáncer”, aseguró Alejandra Cañas, médica internista y neumóloga del Hospital Universitario San Ignacio.

