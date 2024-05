Los millones que se embosillaba Omar Geles al mes por sus presentaciones

Omar Geles, reconocido cantante y compositor del vallenato, se consolidó como uno de los artistas más influyentes y cotizados del género. Su talento y carisma llevaron su música a lo más alto, y con ello, también logró incrementar su valor en la industria musical.

En los últimos años, se ha revelado que Omar Geles cobraba una cifra millonaria por cada una de sus presentaciones. Este hecho no sorprende, considerando su trayectoria y el impacto que ha tenido en la cultura musical de Colombia y más allá.

La suma exacta que cobraba por presentación Omar Geles

La suma exacta que cobraba por presentación variaba según el lugar y la magnitud del evento, sin embargo hace 11 meses el artista reveló en una entrevista con Víctor Sánchez Rincones que por presentación cobraba $60 millones.

Publicidad

Pero la cifra no fue lo único que reveló el cantante también contó que como cantautor solo se encontraba en un 25 % y que cuando comenzó a cantar sus canciones le decían cosas horribles.

Esto ganaba Omar Geles al mes

Publicidad

Omar Geles realizaba aproximadamente 11 presentaciones al mes, logrando una ganancia de $660 millones al mes. El cantante en una entrevista con Víctor Sánchez Rincones mencionaba que el cobraba duro y esas cosas horribles que le decían era la inyección para sacar lo que tenía.

“La vida nos ha cambiado a mi familias y a mi con mi carrera de cantautor”, mencionó el artista.

Lo que cobraba Omar Geles por componer una canción

El cantante cobraba $60 millones por una canción inédita completamente producida, lo que generó controversia en el gremio musical con algunos artistas considerando este precio excesivo.

El Mono Zabaleta, cantante vallenato, mencionó haber devuelto una canción a Geles después de que este le cobrara $70 millones por el tema, a pesar de que ya la había grabado y producido un videoclip. Sin embargo, figuras del vallenato como Rafa Pérez defendieron el precio, argumentando que la calidad y la experiencia de Gelesjustificaban el valor.

Publicidad