“Me siento culpable”: actriz María Margarita Galvis y su duro relato tras contagiarse de COVID

La reconocida actriz y productora María Margarita Galvis confesó a través de un conmovedor video que compartió en sus redes sociales, cómo se contagió de COVID-19 y lo que tuvo que enfrentar luego de tener esta enfermedad que la llevó a estar hospitalizada.

Galvis comentó que tras varios meses de estar en casa decidió salir para realizar algunas compras navideñas y desde entonces su salud se vio afectada.

Fueron muchos meses guardada en casa, pero a medida que iba pasando el tiempo fue importante compartir en familia y ahí empecé a salir a la calle para hacer compras y no sé si fue ahí cuando me contaminé, los centros comerciales estaban atestados, yo renegaba, pero seguía yendo relató.

Además, la actriz dijo que aunque en un principio no sabía que tenía coronavirus , ahora se siente “muy culpable” porque contagió a personas que estuvieron con ella.

“El 31 no pude compartir con mi familia porque me sentía muy mal y por miedo a contagiarlos, sin tener claro que tenía aún. Hoy me siento muy culpable porque personas que estuvieron conmigo están contagiadas, desearía que las cosas fueran diferentes, pero ya no puedo hacer nada. Me equivoqué”, contó.