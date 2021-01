La experiencia de un médico caleño en Miami al completar dosis de la vacuna Pfizer

Juan David Salcedo Betancourt, médico caleño de 29 años que actualmente está en su tercer año de residencia en el hospital Jackson Memorial en Miami, completó sus dos dosis de la vacuna Pfizer contra el COVID-19 , proceso que inició hace tres semanas.

"Todos los empleados del hospital, voluntariamente, pueden irse a poner la vacuna. La primera dosis me la puse el 15 de diciembre, no tuve ningún síntoma además de dolor en el sitio de la inyección que me duró 24 horas", indicó el profesional de la salud.

La siguiente dosis fue el pasado 5 de enero.

"Tuve fiebre baja, más o menos 38 grados y malestar general, pero después de 24 horas se resolvió" resaltó el médico internista.

Muchos de sus colegas colombianos, quienes también laboran en el mismo hospital, han sido vacunados.

"Atiendo pacientes de COVID-19 en UCI y pacientes hospitalizados en cuidados de medicina interna. El pico más fuerte fue en Julio aquí en Miami, pero ya bajó un poco y aunque tenemos pacientes se ha notado una mejoría ya que la gente está siendo más responsable", expresó.

Después de luchar contra la pandemia, sus estragos y miles de infectados que necesitan atención de alta complejidad y que están a su cuidado ve con esperanza este avance en la medicina con las vacunas que se han aprobado.

Me parece que ha sido un proceso muy organizado y tenemos fe en que la vacuna va a ayudar para lograr inmunidad de rebaño y poder combatir esta pandemia. indicó.

Como Juan David, quien pronto se trasladará a Texas junto a su esposa que es pediatra para seguir su especialización en Nefrología, hay cientos de galenos que se mantienen en la primera línea, al pie del cañón, salvando vidas de quienes se han visto frente a frente con este virus del COVID-19 y que esperan lograr que la mayor población posible, aparte de tomar los cuidados necesarios y las medidas de bioseguridad, crean en la vacuna, que trae consigo una oportunidad de vida y reducir así, poco a poco, el impacto del Coronavirus que cambió el rumbo de la humanidad.