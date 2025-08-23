Mexicano reveló cuáles son las marcas colombianas más exitosas en su país

Un creador de contenido mexicano generó revuelo en redes sociales al dar a conocer un listado de marcas colombianas que gozan de gran éxito en su país y que muchos no sabían que tenían ese origen.

El pasado 12 de agosto, Hiram Santos publicó un video en TikTok que rápidamente se hizo viral. En pocos días superó los 2,8 millones de reproducciones y acumuló miles de comentarios de usuarios sorprendidos por la información.

En su intervención, Santos, quien ha manifestado sentirse “enamorado de Colombia”, enumeró las diez marcas colombianas con mayor reconocimiento en México. La primera mención fue para Bonice, producto que describió como parte de la infancia de muchos mexicanos. “Yo salía de la escuela y ahí me compraba mi Bonice en 3, en 5, en 6 pesitos. Ahora es una de las marcas mejor posicionadas en México”, expresó.

También destacó a Juan Valdez, que ha expandido su presencia con cafeterías en varias ciudades mexicanas, y a Norma, reconocida por sus cuadernos y colores. “Cuando era niño soñaba con llevar mis libretas Norma, era un símbolo de estatus”, relató.

Dentro del listado mencionó a Rappi, aplicación creada por emprendedores colombianos que hoy opera en 30 estados del país, y a Rico Pollo, condimento que aseguró haber visto en la cocina de su propia familia. “Mi mamá lo usaba para darle un toque especial a los caldos y al arroz”, comentó.

Otra de las marcas que sorprendió a los internautas fue la bebida energética Vive 100, además de la cadena de restaurantes Crepes & Waffles, muy visitada por los mexicanos. La lista se completó con Totto, reconocida por sus mochilas y accesorios, y las marcas de moda Leonisa y Studio F, con fuerte presencia en el mercado.

El video no solo generó reacciones de asombro entre usuarios mexicanos, sino también entre colombianos, que agradecieron el reconocimiento. “Acá los colombianos que no somos envidiosos y amamos México. Gracias por esta admiración”, escribió un usuario. Otro comentó: “Pues parcero, sí sabía que todas las marcas eran colombianas, pero no que estaban en México”.