Leidy Cadena, quien fue impactada por un proyectil de goma, perdió la vista en un ojo durante las protestas del pasado 28 de abril. La joven contó en #ElRadar qué fue lo que pasó durante las manifestaciones.

La joven de 22 años relató que se encontraba marchando en Bogotá cuando recibió el impacto de un proyectil de goma por parte de un agente del Esmad en su ojo derecho. Esto le ocasionó graves secuelas.

"Cuando me disparan empiezo a decir, me sacaron el ojo y me doy cuenta que tengo la parte derecha de mi rostro lleno de sangre", relató.

Por el impacto, Leidy ha tenido que realizarse operaciones de reconstrucción, sin embargo, no podrá ver por su ojo derecho.

"Mi vista es nula, no va haber nunca más visión en mi ojo. El lunes 24 me vuelven a operar, pero es para sacar el líquido que me pusieron en la primera operación y rellenar mi ojo de latex para que quede como una prótesis natural", contó la joven en BLU Radio.

Cadena contó que, pase a que los oficiales vieron lo que le sucedía, nunca llamaron a una ambulancia y fue su novio junto a una periodista quienes la ayudaron a buscar atención médica.

"Los agentes no nos dan ninguna indicación para ir a una ambulancia , caminan hacia atrás y se retiran. Se hacen como que no es con ellos. Nos fuimos a la 26, iba pasando una ambulancia vacía y la detuvimos. El chico de la ambulancia se baja y me atiende. Se da cuenta que mi ojo está ahí, pero que estaba muy comprometido.

El momento del impacto

"El agente del Esmad estaba a unos tres metros y medio. No estaba lejos de mi, estaba relativamente cerca. Yo no veo el arma con la que me disparan, pero si siento muy caliente el rostro. A los tres días que fui a Medicina Legal se dieron cuenta que tenía dos impactos más en la pierna izquierda", contó.

La perdida de la vista

"Yo lo asumo desde el momento cero. Eso me ha servido, pero el dolor ha sido complicado", finalizó.

Escuche aquí la entrevista completa: