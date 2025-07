Miguel Uribe será sometido a nueva cirugía este jueves, confirma su esposa

María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe, confirmó a través de sus redes sociales que el senador y precandidato presidencial será intervenido quirúrgicamente este jueves, 3 de julio, a las 7:00 de la mañana.

A través de una carta dedicada a su hijo, Tarazona informó que esta cirugía será clave para poder seguir en su proceso de recuperación. De igual manera, expresó la fe que tiene toda la familia para que el político pueda superar esta intervención quirúrgica que se le realizará en la Fundación Santa Fe, clínica a la que llegó desde el sábado 7 de junio que ocurrió el atentado.

"Mañana a las 7:00 de la mañana, de la mano de Dios, sostenido por la Virgen y con su ejército de ángeles y los médicos, Miguel dará un pequeño gran paso, un escalón más que deberá transitar para construir el camino de su recuperación", señaló Tarazona en su cuenta de Instagram.

En esa sentida publicación, en donde se puede ver una foto del abdomen de Miguel con la mano de María Claudia, también volvió a pedir a los ciudadanos unirse en oración para esta cirugía.

Añadió que sus hijos son quienes la han mantenido serena y con esperanza para afrontar todas estas semanas, recalcando que con paciencia y tiempo el senador se podrá recuperar.

A continuación la carta completa que escribió María Claudia a su hijo:

"Alejandro, hijo:

Eres quien me mantiene firme, serena y con esperanza. En ti veo reflejado el infinito amor que tu papá siente por ti, en tus ojos veo a tu papá con su grandeza. También eres quien mueve lo más profundo de mi corazón, tus lágrimas me atraviesan y puedo decir, sin duda alguna, que me desgarran el alma.

Contigo y tus hermanitas hemos aprendido a tener paciencia y a esperar el tiempo que sea necesario para que papá vuelva a nosotros. Gracias hijos, después de que pase esta tormenta, el sol volverá a brillar.

Mañana a las 7 de la mañana, de la mano de Dios, sostenido por la Virgen y con su ejército de ángeles y los médicos, Miguel dará un pequeño gran paso, un escalón más que deberá transitar para construir el camino de su recuperación.

Les pido con humildad y profundo agradecimiento, unámonos en oración para que todo salga bien. Ustedes son nuestra fortaleza, sentimos su amor y sus oraciones. Una vez más, las necesitamos.

¡El amor lo mantiene vivo!".

¿Cuál fue la última cirugía de Miguel Uribe Turbay?

Precisamente, María Claudia también fue la encargada de informar el viernes 27 de junio que a su esposo lo iban a operar desde la 1:00 de la tarde. Esa intervención duró aproximadamente siete horas y, según lo que ella confirmó, el proceso fue exitoso.

"Miguel salió muy bien de los procedimientos realizados el día de hoy. Con mucha alegría en el corazón le doy las gracias a todos los médicos que intervinieron en su cirugía, nuestros héroes!", escribió en una historia de Instagram sin dar detalles de los procedimientos quirúrgicos que le realizaron a su esposo.