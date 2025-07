Morat recibe con "emoción y sorpresa" reversiones al regional mexicano

La banda colombiana Morat aplaudió este martes las reversiones de sus canciones al regional mexicano y reconoció que México "siempre logra sorprenderlos y emocionarlos", al promocionar por las calles de la capital del país su último álbum 'Ya es mañana'.

Los cuatro integrantes de la banda repartieron periódicos con las letras de las canciones de su nuevo disco, lanzado en mayo pasado, como parte de la promoción del video del sencillo 'Sin ti', a estrenarse el miércoles en México.

Aunque este álbum no incluye colaboraciones con artistas del regional mexicano y aún no ha generado reversiones en este género, Juan Pablo Villamil, vocalista y guitarrista de la banda, reconoció que para ellos es "muy emocionante" encontrar sus canciones versionadas.

"Es una locura, la verdad muy emocionante, porque al final lo único que termina diciendo es que la gente hace nuestras canciones suyas y hace sus propias versiones y sus maneras de interpretarlas y de sentirlas suyas, y al final creo que de eso se trata la música", dijo en entrevista.

Respecto al éxito que han tenido sus canciones versionadas al regional mexicano, Villamil comentó que el país ya los ha "malacostumbrado" a recibirlos muy bien, y aún así siempre los sorprenden.

"Uno como que se lo espera (el éxito), porque nos han mal acostumbrado y al mismo tiempo siempre logran sorprendernos. Entonces es muy emocionante", señaló.

Villamil recordó que la primera vez que escucharon una canción de Morat en versión norteña "fue una cosa rara, porque jamás" lo hubieran "imaginado así".

"No tenemos esa visión simplemente porque no es una música con la que nosotros crecimos, entonces como que no lo imaginábamos, pero honestamente es que funciona bastante bien", resaltó.

No obstante, destacó la creatividad "de reimaginarse la música y reinterpretarla", lo cual también "requiere mucho talento".

"De hecho, la primera que escuchamos, si mal no estoy, ni siquiera fue 'No se va' (de Grupo Frontera), fue una que se llamaba 'Punto y aparte'(...) que es una canción que no me he imaginado en ese género, y la verdad es que pues valoramos muchísimo la creatividad detrás de eso", recapituló.

Morat // Foto: Amanda Imm

Además, celebró el "poder" que tiene la música de "resonar" y "llegarle a todo el mundo de maneras distintas".

Para su próximo disco, ya en el horno, Villamil señaló que tampoco planean integrar este género mexicano, ya que están más enfocados en darle continuidad a su estilo, con sonidos de pop y rock tradicional.

Sin embargo, afirmó que "siempre" están "abiertos a experimentar" y si les llega alguna propuesta de colaboración que les guste, lo harían "sin problema".

En lo personal, mencionó que entre sus colaboraciones soñadas están el cantante de regional mexicano Carín León y el trovador de rock argentino Fito Paez, pero aclaró que aún no hay nada concreto.

Finalmente, el músico prometió "muchas sorpresas" en sus próximos conciertos, como parte de su gira 'Asuntos pendientes' que continúa este viernes 18 en Durango (norte).