Motociclista falleció tras colisionar con tractocamión en el noroccidente de Bogotá

Un grave accidente se registró en la mañana del sábado 13 de septiembre en la Avenida Boyacá con Calle 79, en el noroccidente de Bogotá.

Según informes preliminares, un motociclista falleció tras colisionar con un tractocamión en sentido sur–norte. El siniestro generó una fuerte congestión vehicular mientras las autoridades adelantaban el levantamiento del cuerpo. La Secretaría de Movilidad reportó la emergencia y recomendó a los conductores tomar vías alternas.

Los Bomberos de Bogotá atendieron la situación y confirmaron que realizaron la extracción del motociclista, además de asegurar el área mientras se adelantaban las labores pertinentes.

🚨 Realizamos maniobras de extracción de una persona que quedó atrapada tras la colisión de un tractocamión y una motocicleta, en la Avenida Boyacá con Calle 79. En el lugar hace presencia Secretaría de Salud y tránsito. Se controlan riesgos asociados y se asegura el área. — Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) September 13, 2025

¿Cuáles son las medidas de control para reducir accidentes?

Según la Secretaría Distrital de Movilidad, hasta junio de 2025, se registraron más de 200 personas fallecidas a causa de accidentes de tránsito en la ciudad de Bogotá; además, la Avenida Boyacá es una de las vías con más índices de accidentalidad en la capital. Por esta razón, las autoridades de tránsito han adelantado acciones para disminuir el impacto de los accidentes fatales en Bogotá.

Por esta razón, en la Avenida Boyacá se llevó a cabo la instalación de resaltos y el cierre de intercambiadores en varios puntos de la vía, con el fin de mitigar el número de accidentes. Pese a que la cifra de fatalidad por accidentes de tránsito se ha reducido, los siniestros viales continúan y los ciudadanos piden medidas más contundentes para disminuir las víctimas fatales que mantienen la preocupación entre los distintos actores viales, donde los motociclistas siguen siendo de los más propensos a perder la vida en las carreteras.

Las autoridades reiteran el llamado a conducir con prudencia y a respetar las normas de tránsito para evitar tragedias en la ciudad.