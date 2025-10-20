Mujer denuncia que fue víctima de abuso junto a su hermana por parte de su familia en Bogotá

En entrevista con el podcast Vos Podés, de Tatiana Franko, Marcela Gaviria rompió el silencio para exponer una infancia marcada por "el abuso más cruel y la traición de quien debía protegerla, su propia madre".

Tras el fallecimiento de su padre, Marcela, siendo una niña, tuvo que regresar a Bogotá a vivir con su mamá, donde contó que era "normal ver a mi mamá desnuda" tanto para ella como para su hermana menor.

Así empezó el presunto abuso por parte de la pareja de su madre, un hombre que, según ella, es policía. Los tocamientos comenzaron de forma temprana, mientras dormía, despertándola con acercamientos físicos.

Marcela describe que el cariño que su madre le manifestaba se sentía "raro" desde el primer momento, que después escaló a "miedo y maltrato verbal y físico, que caracterizaría mi vida en ese hogar".



Marcela reveló que su madre no solo permitía el abuso, sino que participaba en crear las condiciones para que se llevara a cabo. A medida que los tocamientos del padrastro se volvían "más evidentes" y "más continuos", la madre establecía límites sexuales explícitos.

Según la mujer, su mamá le decía "nunca vaya a permitir que la p****tre". Adicionalmente, dijo, la madre la obligaba a tener contacto físico directo con su pareja: "Me decía, báñese con él".

También incurría en abuso sexual directo con sus hijas, bajo la excusa de juegos: "Por ejemplo, en un juego de parqués, me llevaba la mano a la parte intima de ella". Este patrón era "muy muy recurrente".

La mujer contó que durante una ausencia de la madre, el hombre logró accederla sexualmente: "Fue la primera vez y la única que él sí logró accederme a mí y no estaba mi mamá".

Marcela Gaviria asegura que, a pesar de los años de dolor y la necesidad de "soltar de alguna manera todo esto que llevado mucho tiempo", su principal motivación para hacer público el caso es la alerta social.

Subraya la dificultad de denunciar a la figura materna, un tema a menudo ignorado: "Muy poco se atreve uno a hablar de que la mamá es la abusadora y es la que propicia todas las situaciones".