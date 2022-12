Mujer descubrió infelidad de su esposo en un video; el amante era su hermano

La mayoría de parejas trabajan en conjunto para tener una relación sana y fortalecida. La infidelidad es algo que no debe pasarse como una opción, por eso, cuando alguno de los dos lo descubre o confiesa, es el rompimiento de todo tipo de cariño.

Sin embargo, algunos lo descubren por la opinión de un tercero que se entera de la situación, como le sucedió a 'Benny', quien a través de una vecina vio en un video como su esposo le era infiel, pero lo que ella no esperaba es que el amante se trataría de su hermano.

"Son 20 años fingiendo ser el hombre más fiel que hasta hijos tuvimos. Ya me lo habían dicho que tanta caballerosidad es raro, pero ¿Porque carajo con mi hermano? Lo bueno es que le sacará toda la plata también a él. Luego, vendrá como el perro arrepentido y nunca lo voy a perdonar", expresó la mujer en su video.

La tiktoker, lo primero que le pidió a sus seguidores en su relato es que no se burlaran de ella, pues en verdad la situación "le afectó". Según contó en su video, una vecina captó el momento en que los dos caminaban cogidos de la mano en la calle y los grabó. Cuando le mostró el clip no podía creer lo que estaba viendo, pues de inmediato reconoció a su esposo.

"¡Claro que lo conoce! Pero como lo vio de espaldas y a mi hermano no lo conocía. Entonces, me dijo: ‘¿Ese no es tu marido?’, a ver deja ver el video bien, y yo que: ‘¡Claro que sí es mi marido! Maldito desgraciado. Pero si ese es mi hermano", añadió.

'Benny' aseguró que a través de sus redes sociales mucha gente se ha estado riendo de ella por lo sucedido: "A mí no me parece gracioso", dijo, ante la situación, pues la habían engañado también a los 17 años: "Me duele que sea un familiar, es que no me respetan".

