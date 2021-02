Mujer vive un calvario hace tres meses intentando demostrar que no está muerta

Noticias Caracol conoció la historia de María Estela Luna, una mujer que fue declarada muerta por un error. Ella se percató de esto cuando fue a una farmacia a reclamar una formula médica. Allí, le dijeron que aparecía como fallecida.

“Mi calvario comenzó el 27 de noviembre, cuando fui a reclamar unas fórmulas médicas. Me dirigí a la farmacia de Coosalud y me dicen que aparezco como afiliada fallecida. Me entregaron un documento para dirigirme a la oficina de Coosalud, fui y efectivamente me dijeron que fue un error del Estado”, relató la mujer a Noticias Caracol .

Lo más grave de todo

Por este hecho, la mujer dice que perdió varios beneficios sociales que la cobijan como ciudadana colombiana y, aparte de ello, es desplazada.

“Es una pesadilla, estoy enferma, no tengo Sisbén, no aparezco afiliada a Coosalud, Familias en Acción me lo desactivaron y yo soy desplazada. Todo me lo quitaron”, indicó la mujer.

Ante esto, María Estela ruega por que le solucionen su situación.