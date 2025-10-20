En vivo
Murió Remberto Burgos de la Espriella, reconocido médico y neurocirujano cordobés

Entre las personas que expresaron su dolor y condolencias se encuentra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el presidente de la Federación Nacional de departamentos.

Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de oct, 2025

La medicina colombiana está de luto tras el fallecimiento del médico cordobés Remberto Burgos de la Espriella, quien murió a sus 70 años este lunes 20 de octubre de 2025 en horas de la madrugada.

Burgos de la Espriella era oriundo de Montería y fue un reconocido neurocirujano y científico. Además, fue considerado una de las figuras más influyentes y queridas de la neurociencia en Colombia, destacándose no solo por su calidad profesional, sino también por su dedicación a la docencia y su cercanía con los pacientes y la comunidad médica.

Su legado en la medicina

El legado del Burgos de la Espriella se consolidó en el campo médico trascendiendo fronteras y ocupando posiciones clave en entidades científicas nacionales e internacionales. Entre sus roles se destaca que fue miembro de la Academia Nacional de Medicina, miembro honorario de la Academia de Cartagena, presidente honorario de la Federación Latinoamericana de Neurocirugía y presidente de la Asociación Colombiana de Neurocirugía.

Su labor se extendió más allá de la práctica clínica y académica, pues también escribió varios libros y columnas en distintos medios.

Reacciones

Su partida fue descrita por amigos y familiares como una "pronta partida", generando un "dolor muy grande" entre quienes conocieron su trayectoria profesional y humana.

Entre las personas que expresaron su dolor y condolencias se encuentra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien vía X dedicó unas palabras para el médico.

"Dolor muy grande nos alberga con el fallecimiento del doctor Remberto Burgos de la Espriella, médico cordobés, científico, ser humano insuperable, patriota de todas las horas. Solidaridad de todo corazón a doña María Stella su esposa, y a toda la familia", indicó el expresidente.

Asimismo, el presidente de la Federación Nacional de Departamentos, Erasmo Zuleta, también lamentó la partida del médico cordobés.

