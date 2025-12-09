Murió vocalista de reconocida banda de rock en español tras dura enfermedad

Luto en el rock en español este 9 de diciembre de 2025, pues, a través de sus redes sociales, la reconocida banda de Ilegales, icónica en el auge de los 80s, confirmó la muerte de Jorge Martínez, su vocalista a los 70 años tras varios meses de problemas médicos.

La noticia se confirmó en redes sociales en un comunicado, que, rápidamente, generó diversas reacciones de artistas y personalidades de la música, entre esos, Enrique Bunbury que era cercano al artista.

“Con enorme tristeza comunicamos el fallecimiento de Jorge, líder de ILEGALES, tras varios meses luchando contra un cáncer. Se va una figura imprescindible del rock en español, pero su música y actitud seguirán siempre con nosotros. En estos momentos tan duros para su familia y amigos, rogamos comprensión y respeto para poder despedirlo en la intimidad”, indicaron.

Jorge Martínez, vocalista de banda Ilegales // Foto: Instagram @ilegalesrock

¿De qué murió el vocalista Jorge Martínez de Ilegales?

El reconocido artista español se encontraba internado en el Hospital Central de Asturias y falleció a raíz de un cáncer que le fue diagnosticado desde meses atrás. El también conocido como ‘Jorge Ilegal’ fue un icono en su país, inspirando a más artistas a dedicarse a la música.

“Su legado seguirá resonando siempre. ¡Te echaremos mucho de menos! ¡Descansa en paz!”, expresaron desde la agrupación por lo sucedido, lamentando la pérdida de, tal vez, el miembro más importante de la banda.



Durante años, dedicó su voz a ser una bandera de inspiración -en su mayoría de rebeldía- para crear un movimiento en torno al rock en España, al igual que lo hicieron varias agrupaciones en el auge de los 80s donde aparecieron varias como, por ejemplo, Hombres G o Héroes del Silencio.

En vida, hizo parte de varios álbumes de la banda al igual que grandes colaboraciones. Ganadores de varios premios locales y éxitos en reproducciones, en especial en su natal Asturias.