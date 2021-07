No activar

No coma cuento: no es verdad que una tormenta solar creará un apagón general en todo el planeta En realidad, la Administración Aeronáutica y Espacial de EE.UU. (NASA) no ha hecho tal advertencia para esta semana. El 3 de julio una tormenta solar sí impactó el planeta y provocó un apagón momentáneo de ondas de radio, pero solo sobre el Atlántico.