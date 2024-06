Plurarity, el libro que explica la colaboración entre la democracia y la tecnología

La exministra de asuntos digitales de Taiwan, Audrey Tag y el fundador de RadicalXchange, Glen Weyl, presentaron en Colombia su nuevo libro: Plurarity. The future of collaborative technology and democracy.

El libro busca dejar una reflexión al lector sobre la relación que tiene la tecnología, los derechos humanos y la democracia.

En entrevista con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, Glen Weyl, fundador de RadicalXChange, habló sobre su obra y sobre cómo la tecnología ha afectado a la democracia en varios países, incluido Colombia.

Bail explicó que si bien la tecnología ha permitido a más personas participar en la política, también ha llevado a la influencia de personas no necesariamente capacitadas para estar en cargos políticos.

Sin embargo, también destaca que existe la posibilidad de una colaboración positiva entre la democracia y la tecnología. Comenta que en Taiwán han desarrollado redes sociales que amplifican los puntos de consenso y co-creación en lugar de polarizar y dividir.

Menciona la existencia de sistemas que utilizan la tecnología para brindar contexto y comentarios a los usuarios, así como la posibilidad de transformar redes sociales como TikTok en cooperativas de usuarios para fomentar una cultura más pro-social.

En cuanto a Colombia, comentó que se ha reunido con autoridades, incluyendo al Ministro de Telecomunicaciones y al presidente, para discutir el tema de transformar las redes sociales en redes pro-sociales.

