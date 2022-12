Polémica por celebración de un cumpleaños en la Alcaldía de Bucaramanga

Por el momento desde la Alcaldía de Bucaramanga guardan silencia frente a la polémica que se ha generado tras la celebración de un cumpleaños en las oficinas de la Secretaria de Salud Municipal.

Una fotografía que ronda en las redes sociales generó malestar entre los ciudadanos que observan como varias nueve funcionarias participan de la celebración de un cumpleaños en medio de la pandemia en la alcaldía.

Las bombas y la torta que se observa en la fotografía eran para celebrar el cumpleaños de la subsecretaria de Salud, Lidys Patricia Mejía Rondano.

“Esto es algo que no se puede permitir, el que predica debe practicar, pero desde la Alcaldía de Bucaramanga los funcionarios no lo están haciendo, tanto en recintos cerrados como abiertos. Estas funcionarias deben responder por sus actos irresponsables al no guardar las medidas de bioprotección, así como sancionan a los que celebran un cumpleaños, ellas también deben ser sancionadas”, afirmó el veedor ciudadano, Ramiro Vásquez.

Varios usuarios de las redes sociales incluso han solicitado a la Personería de Bucaramanga abrir una investigación a las nueve funcionarias que aparecen en la fotografía en la celebración del cumpleaños por incumplir normas de seguridad sanitaria por la pandemia.

#ATENCION



La disciplina social que le exige @JCardenasRey a #Bucaramanga se quebranta a diario en @AlcaldiaBGA



Celebración de cumpleaños en la SECRETARÍA DE SALUD🍻🎂🎈



Si esta es la oficina que vigila protocolos de seguridad contra #COVIDー19, estamos muy mal 😱@MinSaludCol pic.twitter.com/VqNzgISzTk — El Denunciante (@ELDENUNCIANTEo) July 20, 2020

