Polémica por definición de los términos ‘sexo débil’ y ‘sexo fuerte’ en la RAE

Sara Flores es una estudiante española que ha desarrollado desde su país, vía internet, una campaña para abolir el significado de los dos términos que, desde que fueron difundidos, han sido considerados como sexistas.





“Me parecen indignante estas definiciones y más en la RAE, hice esta campaña porque vi una chica que compartió una foto de esas definiciones y quedé sorprendida, por eso decidí iniciar esta campaña”, afirmó.



El objetivo de la campaña es recoger 150 mil firmas a través de la plataforma change.org para que sean modificados los actuales términos y aseguró que desde que empezó la campaña ha recolectado unas 80 mil firmas.



“Yo opino que deberían desaparecer esos significados. Me han dicho que no piensan eliminarla, pero yo quiero seguir con mi campaña”, indicó.





¿Qué dice la RAE?





La escritora y académica de la RAE, Soledad Puértolas, indicó que “se ha visto a la Real Academia Española con un concepto errado, pues la institución no prohíbe nada, solo investiga los significados de la lengua”.



“En la RAE discutimos los diferentes usos de las palabras en cada país. Lo que me interesa de esa discusión es considerar qué es la debilidad y qué es la fuerza y me niego a considerar que una persona es más débil que yo”, enfatizó.



Asimismo, resaltó que “la fuerza bruta es la que siempre ha definido al hombre y es sabido que las mujeres se dedican más al hogar, además creo que el debate de fondo es cómo consideramos la debilidad, que es unir lo débil con superior”.