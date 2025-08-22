Prepárese para el Pizza Máster, uno de los eventos gastronómicos más famosos: estas son las fechas

Este 2025 trae de vuelta uno de los más apetecidos concursos de pizza en el país. Creado para los verdaderos amantes de la pizza, este evento busca impulsar el comercio de los emprendimientos de pizza artesanales y vuelve este año con una propuesta que busca sobrepasar el nivel de ventas de 2024, que superó las 365.000 pizzas vendidas.

Este concurso nace gracias a Tulio Recomienda, un influencer gastronómico y empresario colombiano muy popular por promover la cocina local y apoyar a pequeños y medianos negocios del sector gastronómico en Colombia.

"Hoy, es momento de darles el lugar que merecen. Porque la pizza no es solo italiana… en Colombia también late con acento propio, con ingredientes de nuestra tierra y con la pasión de quienes aman lo que hacen". afirmó Tulio en su cuenta de Instagram.

¿Cuándo es y cuánto cuesta?

Este concurso va por su quinto año consecutivo en Colombia y, pese a que inició en 2018 pero tuvo que ser suspendido en 2020 debido a la pandemia por COVID-19, se reanudó en 2021 superando cada vez más sus alcances.

El evento se desarrollará la semana del 23 al 28 de septiembre a nivel nacional y serán pizzas personales de 25 a 30 centímetros, con un valor de $21.000 pesos, y contará con la participación de pequeños y medianos empresarios dedicados a elaborar una propuesta de pizza que gane por su autenticidad, sabor y el agrado de los comensales.



Restaurantes en Bogotá

Por el momento, se desconocen los lugares donde se encontrará el Pizza Máster en Bogotá y a nivel nacional, puesto que los participantes se encuentran en la etapa de postulación al concurso.

Por su parte, en las redes sociales de Tulio y masteroficial2025, se anunciarán próximamente todos los restaurantes en el país que participarán en el concurso, junto con las ciudades y direcciones. Además, en la aplicación móvil de Tulio Recomienda, se encontrarán todos los datos de los restaurantes participantes y, desde allí, se podrá calificar la calidad de la pizza de cada emprendimiento.