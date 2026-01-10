Primeros videos del lugar donde se estrelló la avioneta en la que volaba Yeison Jiménez

Se conocen los primeros videos del lugar donde se estrelló la avioneta en la que volaba el cantante de música popular Yeison Jiménez en Paipa, Boyacá, y que se dirigía hacia Medellín, Antioquia.

Las imágenes corresponden al sector de la vereda Romita, área en la que ocurrió el accidente poco después de las 4:00 p. m., tras el despegue de la aeronave desde el aeropuerto de Paipa. En los registros audiovisuales se aprecian restos de la avioneta y el despliegue de los equipos de respuesta.

La Administración Municipal de Paipa informó que, una vez se conoció el reporte del accidente, se activaron de manera inmediata los protocolos de atención y respuesta.

Las autoridades municipales, bajo el liderazgo del alcalde Germán Camacho, se desplazaron al lugar junto con los organismos de socorro y seguridad para coordinar las labores correspondientes.



La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil confirmó que la aeronave siniestrada corresponde a la matrícula N325FA y que el accidente se registró en el sector comprendido entre Paipa y Duitama.

¿A dónde iba y quién iba en la avioneta?

Según la información oficial, la aeronave había presentado un plan de vuelo con destino a Medellín y transportaba seis ocupantes: el piloto, el copiloto y cuatro pasajeros.

De acuerdo con la información confirmada por las autoridades, Yeison Jiménez se encontraba entre los pasajeros que viajaban a bordo de la aeronave al momento del accidente.

La Aerocivil indicó que el Centro de Coordinación de Búsqueda y Rescate (SAR) de Bogotá recibió la activación de la señal de localización de emergencia (ELT), lo que permitió ubicar el punto del siniestro.

En el sitio se encuentra personal de la Policía Nacional, en coordinación con el Servicio de Extinción de Incendios (SEI) del aeropuerto de Paipa y los organismos de emergencia locales.

La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil activó el protocolo de investigación con el fin de establecer las causas del accidente.