¡Qué despiste! Mujer denunció que le habían robado el carro, pero lo tenía parqueado en otro sitio

Una mujer se volvió viral en Twitter después de contar su historia, pues el pasado 10 de julio la joven decidió ir al cine, pero el salir no vio su carro y pensó que la habían robado. Rápidamente actuó y llamó a la policía.

Sin embargo, después de un rato de puesta la denuncia, la mujer se percató que había estacionado el carro en otra parte del estacionamiento. En medio de las lagrimas por la desesperanza, pidió perdón a los policías y publicó lo sucedido en su cuenta de Twitter.

"Yo saliendo del cine pensando que me habían robado mi carro y solo no me acordé dónde estaba estacionada (...) Imagínense el nivel de imbécil con el que quedé con los polis", narró la joven.

'Coco', como es conocida en Twitter, compartió la historia y el trino ya tiene más de 50.000 me gusta y miles de comentarios donde se burlan del despiste de la mujer esa noche: "Me encanta el control que tienen para no acordarse de donde dejan el carro, pero no se les pasa tomarse fotos llorando y en crisis"; "Amiga, no estás sola. De este lado también manejamos ese nivel de despiste", entre otros.

Tiempo después de volverse viral, la joven se retractó y "se arrepinió de subir eso" a sus redes sociales. Al ver que su historia empezó a salir en diferentes noticias, solo pudo reaccionar diciendo "Que me cargue la ver**".

