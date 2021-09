¿Qué es el lujo en realidad? Experta responde

Este sábado, en Casa BLU estuvo Lina Bustillo, experta en lujo sostenible, quien habló acerca de lo que es realmente el lujo y por qué en ocasiones se relaciona con riqueza.

“La palabra lujo es más que una palabra de marketing”. Sin embargo, constantemente se asocia con Europa y la riqueza.

"Debemos entender que el lujo no es únicamente europeo, las características de la oferta de lujo latinoamericano nacen sobre pilares de tradición", contó.

Por otro lado, se le han dado aspectos al lujo como el ego y el valor, impidiendo que las personas aprecien lo que realmente es el mundo del lujo.

“Por lo general no apreciamos lo que tenemos. Por eso, no somos capaces de valorar lo que tenemos o compramos a menor precio”, explicó en BLU Radio.

Escuche la entrevista completa aquí: