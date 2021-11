¿Qué significa soñar con serpientes o culebras?

Los sueños comúnmente están relacionados con nuestro subconsciente, lo que resulta difícil poder controlarlos. Por lo cual, seguramente muchas veces usted ha soñado con situaciones absurdas y en otros casos no tan agradables.

Soñar con serpientes o culebras puede estar relacionado con engaños y decepciones, sin embargo, son muchas las interpretaciones que los expertos dan, esto, dependiendo del contexto del sueño, colores del reptil y situaciones.

Aunque los sueños con estos animales resultan ser poco agradables, no es del todo malo, otras teorías señalan que esto podría significar un cambio importante en su vida.

De acuerdo con la interpretación de los sueños de Freud, el soñar con culebras vivas, puede tratarse de un impulso sexual insatisfecho o reprimido. En el caso de las víboras, se puede relacionar con las decepciones y los engaños.

Por otro lado, cuando se habla de los sueños con serpientes verdes, se podría tratar de cambios importantes en la vida, maduración y buena fortuna. Mientras que las serpientes negras señalaría que se está haciendo caso omiso a la razón y se está actuando a través de las emociones.

Pero esto no es todo, los sueños con serpientes pequeñas podrían están alertando sobre algún malestar que no lo está dejando disfrutar la vida al 100%. Mientras que si usted está soñando con serpientes en su casa, se podría tratar de un problema del cual no puede huir más y debe enfrentar o de una decisión difícil que debe tomar en su vida.

Recuerde que los sueños están cargados de simbolismos y descífralos no es tarea fácil, y tampoco existe una ciencia que determine en su totalidad su significado.