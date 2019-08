Por: Cristina Monsalve, BLU Radio

El carro en el que se movilizaba el reconocido humorista Ricardo Quevedo y dos vehículos particulares más protagonizaron el primer choque al interior del Túnel de Oriente.

El hecho ocurrió este miércoles después de las 5:00 p.m. cuando el comediante atravesaba el túnel ‘Seminario’, que es el más corto y de salida a Medellín, a donde llegaba para presentar uno de sus shows.

Al parecer, uno de los vehículos frenó de manera intempestiva y los otros dos colisionaron simultáneamente, de acuerdo con las autoridades.

Le puede interesar: Inesperado cierre de Túnel de Oriente por congestión vial en Rionegro.

“Estoy aquí en el nuevo túnel del aeropuerto a Medellín, que inauguraron hace muy poco, y lo inauguramos con estrellada múltiple. Yo no venía manejando, para que no me echen la culpa, pero sí creo que soy la sal”, expresó Quevedo a través de un video en sus redes sociales.

La situación fue atendida de inmediato por la Policía de Tránsito, que debió controlar el paso y que cumplió con la promesa de resolver los incidentes en cuestión de minutos.

Publicidad

undefinedundefined