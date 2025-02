"Cómo vencer la ansiedad con fe y confiar en Dios en tiempos difíciles": Andrés Corson

El pastor Andrés Corson compartió una poderosa reflexión sobre la ansiedad, un problema que afecta a millones de personas en el mundo. Citando a estudios recientes, mencionó que una cuarta parte de la humanidad enfrenta trastornos de salud mental, siendo la ansiedad y la depresión las más comunes. Para ejemplificarlo, narró su propia experiencia con un dolor en el nervio ciático, el cual se agravó debido a su preocupación excesiva, demostrando cómo el miedo mal gestionado puede afectar la vida diaria.

Jesús también experimentó ansiedad en Getsemaní, cuando dijo: "Es tal la angustia que me invade que me siento morir" (Mateo 26:38). Sin embargo, él nos dio la clave para enfrentarla: la oración y la confianza en Dios. Corson resaltó Filipenses 4:6, donde se nos insta a no preocuparnos por nada, sino a orar por todo. Así, la paz de Dios cuidará nuestros corazones y pensamientos. Además, enfatizó que debemos entregar nuestras preocupaciones a Dios, como dice 1 Pedro 5:7: "Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque él cuida de ustedes".

Para vencer la ansiedad, el pastor recomendó vivir un día a la vez, acercarnos a Dios y controlar nuestros pensamientos. Nos recordó que Moisés también sufrió ansiedad al imaginar lo peor cuando Dios lo envió ante el faraón. Sin embargo, Dios le aseguró: "Yo estaré contigo" (Éxodo 3:12).

