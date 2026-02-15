"Digno es el cordero": reflexión dominical del pastor César Castellanos

En su reflexión dominical, el pastor César Castellanos compartió un poderoso mensaje basado en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis, donde el apóstol Juan contempla el trono de Dios y un rollo sellado que contiene el destino de las naciones. La escena revela que nadie en el cielo ni en la tierra era digno de abrirlo, lo que llevó a Juan a llorar, hasta que apareció Jesucristo como el León de Judá y el Cordero inmolado. Esta revelación muestra la supremacía y autoridad de Cristo, quien, por su sacrificio, recibió el derecho de abrir los sellos y cumplir el plan divino.

El pastor enfatizó que la dignidad de Jesús proviene de su obediencia y amor por la humanidad. Aunque es el mismo Dios, aceptó venir al mundo en forma humana para cumplir la misión de redimir al ser humano del pecado. Su sacrificio en la cruz no fue un acto de derrota, sino el cumplimiento del plan de salvación.

Finalmente, el mensaje resaltó el valor de la oración y la intercesión como un acto espiritual poderoso que asciende ante Dios. Las copas de oro llenas de incienso simbolizan las oraciones de los creyentes, mostrando que el clamor del pueblo tiene impacto en el ámbito espiritual. Esta verdad reafirma la identidad del creyente y su propósito eterno, tal como lo expresa la Palabra: “Nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra.”



