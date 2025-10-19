"Dios nos ordena a vivir una vida de honra": reflexión del pastor Andrés Corson

En su más reciente mensaje dominical, el pastor Andrés Corson, acompañado por su hija, compartió una enseñanza profunda y práctica sobre la honra, destacando cómo esta debe reflejar el carácter de Cristo en cada relación. Con humor y sinceridad, comenzó contando una experiencia familiar sobre el poder del perdón y la comunicación, afirmando que “la manera de mantener la paz en el hogar es honrándonos mutuamente”.

El pastor explicó que la honra, en muchos casos, ha sido distorsionada por conceptos del mundo: “En el occidente, la honra se da por el estatus; en el oriente, por mantener la imagen; y en el islamismo, incluso se exige con violencia”. Citando Mateo 6:1, advirtió sobre el peligro de buscar la gloria humana: “Tengan cuidado de no hacer sus buenas acciones para que los demás los admiren”.

Finalmente, Corson comparó la honra con una carrera de relevos, donde cada generación debe entregar el “batón” con gratitud y apoyo a la siguiente. “No se trata de competir, sino de celebrar las victorias de los demás”, dijo, recordando el ejemplo de Jesús, quien “honró a sus discípulos y ahora desde el cielo intercede por nosotros” (Hebreos 7:25).

Escuche la reflexión completa aquí:

