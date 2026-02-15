En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario mínimo
Inversiones forzosas
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Religión  / "El deseo de cumplir la voluntad de Dios": reflexión de monseñor Rafael de Brigard

"El deseo de cumplir la voluntad de Dios": reflexión de monseñor Rafael de Brigard

Monseñor Rafael de Brigard invita a vivir una fe auténtica, basada en el amor, el respeto por la vida y la coherencia, recordando que seguir a Cristo exige una conversión interior real.

Publicidad

Publicidad

Publicidad