El papa León XIV sería hincha de este equipo sudamericano: "Tendrá la camiseta"

Con la llegada del papa León XIV se siguen conociendo curiosidades del sumo pontífice que vivió varios años en Perú y aprendió de las costumbres de ese país y, aparentemente, no pudo evitar sentir simpatía por un histórico club de fútbol.

Así lo afirmó sor Margarita Flores, una de las personas que estuvo cerca del entonces sacerdote estadounidense durante los años que vivió en Chiclayo, Perú.



¿De qué equipo es hincha el papa?

En conversación con el medio Canal N, la religiosa comentó que el ahora papa León XIV es hincha del equipo Alianza Lima, uno de los equipos más importantes de Perú, pues tiene en su palmares 46 títulos divididos en 25 ligas, 19 torneos de liga, 2 supercopas peruanas y una copa continental (Simón Bolívar).

"Yo también me he enterado que es hincha de Alianza. Yo no lo he escuchado mucho hablar, pero el padre Fidel sí, porque él era su mano derecha en el sentido en que lo acompañaba en todo (...) Podía hablar de fútbol como también de Dios. como hincha yo creo que tendrá la camiseta. Que les de a los de Alianza una bendición muy especial para que encaminen lo que tienen que encaminar y seguir adelante con ese gran don que les ha dado Dios como jugadores", expresó sor Margarita Flores.

Sor Margarita Flores: El papa León XIV es hincha de Alianza Lima



Luego de conocerse esta información, aunque el propio papa no lo ha confirmado, el equipo peruano realizó una curiosa publicación en redes sociales cuando se conoció la elección de Robert Francis Prevost como sucesor de Francisco. Compartieron una imagen de una chimenea, similar a la de la Capilla Sixtina, pero esta vez con humo azul y no de color blanco, pues ese color es el principal de Alianza Lima.

Alianza Lima hace referencia a elección del papa León XIV X: @ClubALoficial

Este aprecio de León XIV con Alianza Lima recuerda al papa Francisco, quien siempre expresó su pasión por San Lorenzo de Almagro, equipo que se consagró campeón de la Copa Libertadores en el 2014, justo un año después de la elección del pontífice argentino.

Por esta coincidencia, los hinchas de Alianza Lima también se ilusionan por lo que pueda suceder con su equipo en futuras competencias internacionales.