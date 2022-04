La espiritualidad debe estar siempre, no solo en Semana Santa: expertas en relaciones personales

La Semana Santa es el reencuentro de miles de personas con Dios. Sin embargo, muchos se abstienen a creer en una espiritualidad, algo que de cierta forma hace perder un sentido en la vida, según explicaron en Generaciones BLU la coach María Paula Liévano y Catalina Bermúdez, licenciada en Ciencias de la Educación.

"La espiritualidad es algo que tiene que estar presente siempre, no solo en Semana Santa. No solo somos cuerpo, sino alma y espíritu. Necesitamos un referente religioso, que responda a esa necesidad de definir la creencia; en este caso, la universidad debe apoyar a los jóvenes en esos procesos de vida. Dios no es justiciero, él es un padre, que está cerca de nosotros y que logra la felicidad suprema del hombre", mencionó Catalina.

Para Catalina la espiritualidad se puede desarrollar de diferentes maneras, pues el alma es la racionalidad del cuerpo, porque este no es libre al depender del sentido de vida. Según ella, algunas personas alcanzan su propia creencia, desde el yoga e incluso desde las emociones del día a día. Las personas están "motivadas" en encontrar ese sentido de fe.

Sin embargo, María Paula Liévano mencionó que cuando una persona se dedica a las emociones del momento, se "queda con eso"; en ese sentido, no hay una espiritualidad sana y se termina convirtiendo en víctimas de la vida.

"Más allá de creer en algo, una persona que tenga conciencia de sí misma y que reconozca un todo, puede desarrollar una espiritualidad. El adentro y cómo son las reacciones o hasta qué punto se asumen las responsabilidades de los actos. Es complejo hablar de esto si no creemos en algo más grande que nosotros en la vida (...) Cuando las personas se levantan con sentido, van a encontrar un propósito y su vida no será en vano", resaltó.

Por último, las expertas coinciden en que, las personas deben tener un sentido en la vida, pues esto permite mejorar y crear herramientas para tener una vida espiritual.

