La oración cristiana: reflexión dominical de monseñor Rafael de Brigard

En su reflexión dominical, monseñor Rafael de Brigard nos invita a redescubrir la oración y la humildad como ejes fundamentales de la vida cristiana. Recordando el Evangelio de San Lucas 18:9-14, explica que “este hombre [el publicano] bajó a su casa justificado” porque se humilló ante Dios, mientras que el fariseo, aunque cumplidor y virtuoso, se exaltó a sí mismo.

Monseñor enfatiza la importancia del silencio y la perseverancia en la oración. Señala que “Dios vive en el silencio” y nos invita a encontrar momentos de intimidad con Él, alejándonos del ruido y las distracciones del mundo moderno. Este silencio, unido a la humildad, permite que nuestra relación con Dios se fortalezca y que aprendamos a depender de su misericordia y guía en cada aspecto de nuestra vida

Finalmente, Monseñor Rafael de Brigard recuerda que la espiritualidad auténtica se refleja en la sencillez y la constancia. Afirma que “la gente sencilla es la que más reza, la gente humilde es la que más reza, la gente más necesitada es la que más reza”, y nos invita a aprender de su confianza y fe.

Escuche la reflexión completa aquí:

