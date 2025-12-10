No es en el infierno: la Biblia revela el verdadero lugar en el que vive Satanás

La imagen clásica del diablo gobernando un reino de fuego parece cada vez más distante de lo que realmente dicen las Escrituras. Aunque generaciones crecieron con la idea del infierno como su morada, la Biblia plantea un escenario totalmente distinto y, para muchos, incluso más inquietante.

Lejos de estar confinado bajo tierra, Satanás aparece en la Biblia como un ser activo, presente y con capacidad de moverse por el mundo. Los textos del Nuevo Testamento lo presentan como el “príncipe de este mundo” y el “padre de la mentira”, títulos que ponen sobre la mesa su influencia directa en la vida humana.



¿Cómo se muestra Satanás en la Biblia?

En la carta de Pedro, se describe como un león que merodea en busca de una víctima, una metáfora que sugiere cercanía, vigilancia y peligro constante. El castigo del “lago de fuego” sí aparece en la Biblia, pero como un hecho futuro, no como su domicilio actual.



La ciudad en la que vive Satanás

Uno de los datos que más llama la atención está en el libro de Apocalipsis. Allí se menciona un lugar específico en la Tierra que sería relacionado con la presencia de Satanás: Pérgamo, una ciudad antigua situada en el territorio que hoy pertenece a Turquía.

Infierno Foto: Bing Image Creator

El texto bíblico habla incluso del “trono de Satanás” y recuerda el martirio de Antipas, un cristiano que se negó a renunciar a su fe en medio de una ciudad dominada por cultos paganos.

En su época, Pérgamo era un centro religioso imponente, con templos dedicados a diversas deidades. Entre sus estructuras sobresalía el majestuoso altar de Zeus, considerado por muchos historiadores como la construcción que podría conectar con ese “trono” mencionado en la Biblia.



Más que un enclave demoníaco bajo fuego eterno, se trataría de un símbolo del poder espiritual contrario al mensaje cristiano que empezaba a expandirse.

Las interpretaciones modernas no se han quedado atrás. Algunas teorías —sin respaldo bíblico ni evidencia histórica— han intentado ubicar el supuesto epicentro de la influencia de Satanás en lugares como Ginebra, sede de organismos internacionales como la ONU y la OMS. Para ciertos grupos conspirativos, esa concentración de poder global sería la base del llamado “Nuevo Orden Mundial”. Aunque no hay pruebas que lo sustenten, estas versiones muestran cómo la figura del diablo continúa despertando curiosidad, temor y todo tipo de especulaciones.

Lo que la Biblia sí deja claro es que su condena definitiva aún no ha llegado. Según el Apocalipsis, el mal tendrá un final cuando Satanás y sus seguidores sean arrojados al lago de fuego. Hasta entonces, su presencia —más terrenal que infernal— sigue siendo tema de debate, interpretación y misterio entre creyentes y estudiosos.