“No es necesario creer en Dios”, la frase viral en redes que el papa Francisco no dijo

“No es necesario creer en Dios para ser una buena persona”: así comienza una cita atribuida a Jorge Bergoglio, el papa Francisco. El texto, en forma de meme, se viralizó y circula al menos desde 2015 en redes sociales.

Pero aunque muchos usuarios celebran la apertura del pontífice y otros, en cambio, lo critican, no hay ningún registro de que Bergoglio haya pronunciado o escrito estas palabras.

La supuesta reflexión del papa circula al menos desde 2015 y fue compartida más de 16.000 veces en Facebook (1 , 2 , 3 , 4 ), Twitter (1 , 2 ), Instagram (1 , 2 ), Pinterest y sitios web (1 , 2 ). “No es necesario creer en Dios para ser una buena persona. En cierta forma, la idea tradicional de Dios no está actualizada. Uno puede ser espiritual pero no religioso. No es necesario ir a la iglesia y dar dinero. Para muchos, la naturaleza puede ser una iglesia. Algunas de las mejores personas en la historia no creían en Dios, mientras que muchos de los peores actos se hicieron en su nombre", dice el texto completo atribuido a Francisco.

El 13 de enero de 2015, el director de la Agencia Católica de Informaciones , Alejandro Bermúdez Rosell, alertó sobre la falsedad de estas publicaciones. “Alerta hermanos: Este mensaje New Age y pagano JAMÁS fue pronunciado por el Papa Francisco difundamos su falsedad”, escribió.

Una publicación del portal oficial Vatican News, fechada en diciembre de 2015 en Facebook, advertía sobre frases y citas que circulan en las redes sociales con motivo de un texto navideño falsamente atribuido al pontífice. “Si las palabras que se atribuyen al papa no aparecen en los medios oficiales vaticanos, especialmente en el sitio oficial de la Santa Sede, es muy posible que sean falsas”, explicaba ese medio.

En el primer comentario de esa publicación se especifican como canales oficiales del Vaticano la cuenta @pontifex_es , la Oficina de Prensa de la Santa Sede, el portal de noticias Vatican News , la página oficial del Vaticano y el periódico L’Osservatore Romano .

Búsquedas del texto viralizado en redes sociales no arrojaron ningún resultado en todos estos canales.

Una consulta en Google utilizando la primera oración del meme permitió dar con un artículo publicado el 15 de septiembre de 2013 titulado “El Papa Francisco dice que no es necesario creer en Dios”. Sin embargo, en el cuerpo de la nota no figura tal declaración, sino que se menciona “una carta abierta [escrita por el pontífice] a Eugenio Scalfari, fundador del diario «La Repubblica», un periodista agnóstico”.

Esa misiva (disponible en español en el sitio web oficial de la Santa Sede ) fue enviada por Francisco al periódico italiano el 4 de septiembre de ese año, en respuesta a un artículo firmado por Scalfari que La Repubblica publicó el 7 de agosto de ese mismo año. En ninguna parte de la carta papal figura la frase viralizada ni se hace mención a que no sea necesario creer en Dios.

En respuesta a una pregunta planteada por el periodista, Francisco escribe lo siguiente sobre quienes no creen en Dios: “La cuestión para quien no cree está en obedecer a la propia conciencia. Hay pecado, también para quien no tiene fe, cuando se va contra la conciencia”.

El papa ha hecho referencia en varias oportunidades a los ateos y a los no creyentes. El 22 de mayo de 2013, durante una homilía , dijo: “El Señor nos ha redimido a todos, a todos nosotros, con la Sangre de Cristo: todos nosotros, no solo los católicos, ¡todos! ‘Padre, ¿incluso los ateos?’ Incluso los ateos”. En 2019, aseguró que es mejor ser ateo que un cristiano “hipócrita”.

Pero tampoco allí se encuentran registros sobre una frase como la que se le adjudica en redes sociales. El equipo de verificación de la AFP intentó contactarse con la unidad de prensa del Vaticano pero no obtuvo respuesta a la fecha de publicación de este artículo.

Varias declaraciones que se le atribuyen falsamente al pontífice han sido verificadas por AFP Factual en 2020 (1 , 2 , 3 ).

En conclusión, no hay ningún registro de que Jorge Bergoglio haya expresado las declaraciones de que “no es necesario creer en Dios para ser una buena persona”, que se le atribuyen en redes sociales.