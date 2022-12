¿Por qué Dios no me escucha a mí y sí a otros? Reflexión de Andrés Corson

La reflexión dominical del pastor Andrés Corson habló de la fidelidad y compromiso que se debe tener con Dios, pues él “dispone todo para nuestro bien”.

“Pensar no es orar, orar es proclamar, postrar las rodillas, ganar las batallas con una hora de oración, muchos no oran y si lo hacen son oraciones egoístas que no sirven, si se pide solo por intereses personales, Dios no escucha”, señaló Corson.

Escuche la reflexión completa:

