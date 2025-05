Revelan video de cuando los 133 cardenales eligieron al papa León XIV: así lo aplaudieron

Robert Francis Prevost, de 69 años, se convirtió este jueves en el sucesor del papa Francisco y en el primer pontífice estadounidense y peruano de la historia, con el nombre de León XIV.

Ante el hermetismo que tuvo el cónclave porque no se conocían imágenes de la votación del nuevo sumo pontífice, el propio Vaticano compartió imágenes del momento en el que las votaciones dan como ganador al estadounidense y quien también tiene la nacionalidad peruana.

En las imágenes también se puede apreciar cómo saluda a cada uno de los cardenales que estuvieron durante estas horas del cónclave en la Capilla Sixtina.

Video del momento exacto de elección del sucesor del papa Francisco Foto: captura de video

Asimismo, se detalla cómo los cardenales lo aplaudieron una vez se confirmó su elección y, posteriormente, se dirigió a un espacio de la capilla para orar.

Las primeras palabras del papa León XIV

Con una imagen de moderado y visto como cercano al primer papa latinoamericano, el 267º pontífice llega al trono de San Pedro en un contexto de división en la Iglesia y de creciente tensión en el mundo.

Sus primeras palabras vestido de blanco, desde el balcón de la vaticana basílica de San Pedro, fueron para realizar un "llamado a la paz", dar las "gracias" a su predecesor y saludar en español a su "querida diócesis de Chiclayo" en Perú.

"Un pueblo fiel [que] ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto, tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo", subrayó quien fuera su prelado hasta 2023.

Miles de personas acogieron con aplausos su discurso y la elección del religioso agustino.

Papa León XIV AFP

"Esto es histórico, no tengo palabras. Cuando me enteré de que es de Chicago, me quedé sin palabras", dijo Gabrielle Estrada, una mujer de 30 años de San Antonio, Texas.



"Construir puentes"

Aunque la elección se anunciaba incierta, los llamados "príncipes de la Iglesia" necesitaron sólo dos días para elegir a León XIV, al igual que en 2005, cuando escogieron a Benedicto XVI, y en 2013, a Francisco.

El pontífice argentino, fallecido el 21 de abril a los 88 años, encabezó la Iglesia por 12 años con un pontificado reformista enfocado en los pobres y los migrantes, pero que fue blanco de críticas entre los sectores más conservadores.

Su sucesor enfrentará numerosos desafíos internos, como la pederastia en la Iglesia, la crisis de vocaciones y el papel de las mujeres, y externos, como los conflictos, el auge de gobiernos populistas y la crisis climática.

En su primer discurso "urbi et orbi" (A la ciudad y al mundo), el pontífice llamó a la paz a "todos los pueblos" y pidió "construir puentes" a través del "diálogo", "sin miedo, unidos, dando la mano a Dios y dándonosla entre nosotros".



Un "gran honor" para Trump

Su elección y sus palabras generaron una oleada de felicitaciones y elogios por parte de líderes internacionales, de Estados Unidos a Colombia, pasando por México; de Ucrania y Rusia, y también desde países europeos como España.

"Estoy deseando conocer al papa León XIV. ¡Será un gran momento!", dijo el presidente estadounidense, Donald Trump, quien consideró un "gran honor" contar con el primer papa de su país.

Estados Unidos aseguró que "anhela" trabajar con Prevost, tras mantener una relación tensa con Francisco, en especial sobre la expulsión de migrantes.

Esta fotografía, tomada y distribuida el 7 de mayo de 2025 por The Vatican Media, muestra al recién elegido Papa León XIV, Robert Prevost, dirigiéndose a la multitud desde el balcón principal de la logia central de la Basílica de San Pedro por primera vez, después de que los cardenales finalizaran el cónclave, en El Vaticano. AFP

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, urgió ya al nuevo pontífice a defender a los migrantes "humillados" en Estados Unidos.

Mensaje de Petro al nuevo papa Foto: captura de pantalla

El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo esperar un "diálogo constructivo" con el nuevo pontífice, mientras que su par ucraniano Volodimir Zelenski, con el que libra una guerra desde 2022, espera que apoye "moralmente" a Ucrania.



"Éxito póstumo de Francisco"

El nombre de Prevost surgió del mayor y más internacional cónclave de la Historia de la Iglesia, que reunió en la Capilla Sixtina a 133 cardenales electores procedentes de cinco continentes y unos 70 países.

Los detalles de la elección permanecerán en secreto, salvo que el nuevo papa decida lo contrario. Lo único seguro es que obtuvo al menos 89 votos para ser elegido.

Su elección constituye un "éxito póstumo de Francisco" y "una oposición al gobierno estadounidense", indicó a AFP François Mabille, del Observatorio geopolítico de la religión del Instituto francés de Relaciones Internacionales y Estratégicas (IRIS).

El 80 % de los cardenales electores fueron designados por el jesuita argentino.

"El papado se queda en América Latina" con León XIV, a quien Francisco había llamado "desde una remota diócesis de Perú" para dirigir el dicasterio clave de los obispos, escribió en la red social X Antonio Spadaro, subsecretario del dicasterio de Cultura y Educación.



"¡Viva el papa!"

Robert Francis Prevost nació en Chicago en 1955, pero se nacionalizó peruano en 2015.

"En nuestras tierras sembró esperanza, caminó junto a los más necesitados", destacó la presidenta de Perú, Dina Boluarte.

León XIV "se enamoró de Perú" y del ceviche, relató el actual obispo de Chiclayo, Edison Farfán, en rueda de prensa.

En la plaza de San Pedro, el padre Alfredo Mora, un peruano de 41 años, también recordó a un "obispo muy cercano", que "en medio de la pandemia se reunía con los sacerdotes" y que "tiene muy en cuenta la doctrina".

Los fieles y turistas congregados en la plaza saludaron su aparición en el balcón con un atronador aplauso mientras sonaban las campanas, poco más de una hora después de que saliera humo blanco de la chimenea instalada en el techo de la Capilla Sixtina.

Las miles de personas congregadas en la plaza ondeaban banderas de Brasil, Chile, Polonia, Colombia, Italia; algunos lloraban; otros gritaban "¡Viva el papa!". Los fieles italianos esperaban cantando su himno nacional que el elegido fuera un compatriota suyo, en vano.

Moderado

En los próximos días, en una fecha por definir, tendrá una especie de investidura papal con una misa celebrada ante líderes políticos y religiosos de todo el mundo.

Pero sus primeros actos públicos serán una misa para los cardenales el viernes en la Capilla Sixtina y la bendición Regina Coeli el domingo desde el balcón de la basílica de San Pedro.

Los cardenales optaron por la continuidad, aunque se espera que este estadounidense, creado cardenal en 2023 por Francisco, adopte un enfoque más formal que su predecesor, que sacudió la Santa Sede con su ejercicio personal e incluso quebradizo del poder.

El primer papa llamado León desde 1903 llega al trono de San Pedro con una inclinación pastoral, perspectiva global y capacidad para gobernar la curia vaticana, y una reputación de moderado y constructor de puentes.

"Estamos en buenas manos", dijo Michael Angelo Dacalos, un sacerdote de Filipinas de 35 años, para quien la elección del nombre es una buena señal porque León XIII fue "muy, muy activo cuando se trató de justicia social".