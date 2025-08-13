Revelan video del momento exacto en el que asesinan a un hombre en un billar de Barranquilla

Se conoció un impactante video del asesinato de un joven de 27 años en un billar del barrio La Sierrita de Barranquilla.

La grabación muestra el momento exacto en el que un hombre abre la puerta del billar y, sin mediar palabra y a quema ropa, le dispara a Jean Pier Villareal García por la espalda.

En ese ese momento Jean Pierre estaba jugando un partido de billar y chateando por su celular y no alcanzó a divisar a su agresor, cuando fue baleado en la cabeza ante la miradas de varias personas que departían en ese lugar.

Las autoridades llegaron al lugar para acordonar la zona y recolectar pruebas que permitan esclarecer las causas del ataque y dar con el paradero del responsable.

Hasta este miércoles autoridades no descartan que el crimen esté relacionado con ajustes de cuentas o conflictos personales, aunque la investigación sigue en curso.

De esta persona se conoció que tenía 7 anotaciones judiciales y que en el momento del ataque estaba violando la medida de detención domiciliaria que le habían dictado.

El occiso vivía en el barrio Villa Olímpica del municipio de Galapa, Atlántico.

Hay que decir que vecinos del barrio La Sierrita

expresaron su preocupación por el incremento de hechos violentos en la zona y pidieron mayor presencia policial para prevenir nuevos actos de sangre.

