Robaron a exnovia de Epa Colombia: "Dios es muy grande"

Diana Celis, exnovia de Epa Colombia, fue robada junto a una amiga cuando se encontraba dentro de un carro en la ciudad de Bogotá. La deportista contó en sus redes sociales detalles del robo y manifestó que, por fortuna, no sufrieron ningún daño físico.

"Bogotá está imposible, está insegura, está re mal. ¿Cómo es posible que al frente de la casa de mi amiga, con un revolver, un hombre se monte al carro y me apunte con una pistola. Nos robó, de milagro no se llevó el carro", indicó Celis vía Instagram.

Celis también publicó un video en el que se al delincuente subirse al carro y, adicionalmente, subió fotos de esta persona en su moto, con el fin de que, si lo ven por la calle, se cuiden y llamen a la policía.

Le puede interesar: " type="text/html" data-cms-ai="0">Diana Celis le habría mandando dura critica a Epa Colombia: "Fue mentirosa y manipuladora"



"No ha llegado diciembre y ya todos están alborotados", expresó la futbolista.

Finalmente, Diana Celis pidió al alcalde de Bogotá más control en la seguridad de la ciudad.

"Que el alcalde y la gente hagan mucho más por esta ciudad", finalizó.

Publicidad

Vea aquí el video de sus declaraciones: