Secretaría de Salud acepta error en información sobre muerte de mujer trans en Bogotá

El 29 de mayo murió Alejandra Ortega, conocida como ‘Monocuco’, una mujer transgénero de 39 años en el barrio Santa Fe de Bogotá. La Red Comunitaria Trans había denunciado que la ambulancia hizo un proceso negligente y que no le brindó la atención oportuna porque ella tenía VIH.

Ese mismo día, la Secretaría de Salud explicó que se había hecho el debido manejo al caso y que una compañera de la mujer había firmado un desistimiento para que no se le trasladara a un hospital, lo cual la comunidad trans siempre negó.

Publicidad

Vea aquí: Confirman 36 nuevos fallecimientos por coronavirus en el país: ya son 1.045

Este miércoles, por medio de otro comunicado, la Secretaría Distrital de Salud precisó que desde el inicio de la emergencia se tenía conocimiento de la situación de VIH positivo de la mujer y reconocieron que “no existió la firma de un desistimiento escrito”. Sin embargo, insisten en que el la bitácora verbal Ortega sí se negó a ser transferida a un hospital.

Además de aceptar el error y de disculparse por lo sucedido, la entidad anunció que iniciará investigaciones disciplinarias y que “reforzarán con capacitaciones al personal de salud para garantizar la aplicación correcta de los enfoques de derechos de género”.

Para la Red Comunitaria Trans es necesaria una investigación exhaustiva porque “no solo hay negligencia por parte de la Secretaría de Salud, sino que siguen mintiendo. Alejandra en ningún momento firmó un documento donde no quería ser trasladada y mienten al afirmar que ella no tenía familia, su mamá se comunicó con nosotras pidiendo explicaciones del por qué la administración no se pronunció para informar sobre la muerte de su hija”, según comentó Juli Salamanca, vocera de la comunidad.

Publicidad