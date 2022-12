Estas son las cinco cosas que no se deben hacer durante el sexo oral

Si bien el sexo oral es una práctica muy apetecida en las parejas y en ocasiones está basada en la confianza, en otros casos puede llegar a ser molesto para alguno de las dos personas, debido a ciertos errores, a veces desconocidos, que se cometen durante el momento. Según sexólogos, estas son las cosas que no se deben hacer durante el acto.

Empujar la cabeza con las manos: Tanto en hombres como en mujeres el acercar los genitales con las manos puede no ser tan agradable para el que está practicando el sexo oral. Especialmente en mujeres, ya que el hundimiento del pene hasta la garganta desencadena los síntomas del reflujo.



No usar los dientes: La dentadura es sumamente peligrosa ya que, en lugar de provocar placer pueden generan dolor, en muchos casos es difícil calcular la fuerza con la que se usan.



No usar dedos: Durante la práctica sexual es mejor dejar que la boca haga su trabajo, lo que sí se puede experimentar es el uso de las manos para tocar otras partes del cuerpo que también generan placer, como por ejemplo, senos, nalgas, piernas, muslos e incluso testículos.



Flatulencia: Este reflejo orgánico natural es uno de los más desagradables durante el sexo, es por eso que se recomienda tener cuidado con lo que se come antes del acto y ser consciente de este acto involuntario.



Evitar preguntas: Es mejor dejar de lado las preguntas “¿te gusta el sexo oral? ¿qué no te gusta?”, según los sexólogos, es mejor atreverse y sorprender a la pareja.

