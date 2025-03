Terminó con su novio gracias a un chiste en un show de stand-up comedy

Lo que parecía una noche de risas en un show de stand-up comedy terminó siendo el detonante de una ruptura amorosa. Fernanda, una joven argentina, decidió terminar con su novio Hugo después de que el reconocido comediante Lucho Mellera sacara a la luz comportamientos que le hicieron cuestionar su relación.

El momento clave ocurrió durante una de las rutinas de Mellera, conocido por su humor ácido y directo. En su show, el comediante introdujo un segmento titulado 'el arte de ocultar un engaño', donde reflexionaba sobre cómo los hombres, a veces, revelan sus infidelidades de manera involuntaria a través del humor. Fue entonces cuando Fernanda, una de las asistentes, decidió intervenir.

La joven contó que su novio, de casi 36 años, salía casi todos los fines de semana y subía fotos solo en esas salidas, pero nunca publicaba nada con ella. "Me molesta que suba fotos solo cada noche que sale y conmigo no sube nada", expresó. El comediante le preguntó directamente: "¿Vos creés que te es infiel?". Fernanda respondió que no lo creía, pero la semilla de la duda ya estaba plantada.

El comediante aprovechó el momento para tomar una selfie con la pareja y sugerirles que la subieran a redes sociales. Sin embargo, Mellera le puso 'cuernos' al novio durante la foto, lo que generó risas en el público. Cuando el humorista le pidió a Hugo que subiera la imagen de inmediato, este se negó y dijo: "Mañana". Esta reacción no pasó desapercibida para Fernanda, quien más tarde confesó que ese momento fue clave para tomar su decisión.



Vea el video: haga clic aquí

Después del show, Fernanda decidió terminar la relación. Según un creador de contenidos que siguió el caso, la joven no soportó las críticas y la exposición pública de los comportamientos de su pareja. En un video que compartió en TikTok, Fernanda reveló más detalles de esa noche, explicando que el clip que se viralizó fue grabado hace un tiempo y que la versión original era mucho más extensa.

"Yo amaba incondicionalmente, estaba sumergida en mi mundo de fantasía. No me daba cuenta de todo esto", confesó Fernanda en su publicación.

Aunque evitó hablar mal de su ex, dejó en claro que el video fue suficiente para entender que su relación no era lo que ella creía. "No quiero culparlo a él, pero tampoco me culpo a mí. Ya con ese video basta y sobra", concluyó.